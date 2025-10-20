0
EN DIRECTO
Alianza Lima vs Sport Huancayo HOY por Liga 1
LO ÚLTIMO
Tabla del Clausura y Acumulado de la Liga 1

Bayer Leverkusen vs PSG por Champions League: a qué hora juega y dónde ver la transmisión

Conoce el día, hora y canal confirmado para ver el partido de Bayer Leverkusen vs PSG por la Champions League 2025.

Diego Medina
Bayer Leverkusen enfrenta a PSG por Champions League.
Bayer Leverkusen enfrenta a PSG por Champions League. | Foto: Composición Líbero
COMPARTIR

Todo listo para el partido entre Bayer Leverkusen vs PSG por la tercera jornada de la Champions League 2025. Ambos elencos se verán cara a cara en el BayArena, sabiendo que el elenco parisino viene consiguiendo puntaje perfecta en las dos primeras fechas disputadas. ¿Dará el golpe el conjunto alemán?

Barcelona se enfrenta a Olympiacos por la Champions League

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Barcelona vs Olympiacos EN VIVO y qué canal transmite la Champions League?

¿Cuándo juega Bayer Leverkusen vs PSG?

El partido entre Bayer Leverkusen vs PSG por la tercera jornada de la UEFA Champions League se disputa este martes 21 de octubre en Alemania. El cuadro parisino inició con pie derecho el certamen de Europa al obtener dos victorias. En tanto, los alemanes han igualado sus dos cotejos internacionales.

¿A qué hora juega Bayer Leverkusen vs PSG?

El compromiso entre Bayer Leverkusen vs PSG inicia a partir de las 14:00 hora peruana (19:00 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

  • México: 13:00 horas
  • Perú, Ecuador, Colombia: 14:00 horas
  • Venezuela, Bolivia: 15:00 horas
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 16:00 horas
  • España: 21:00 horas

¿Dónde ver Bayer Leverkusen vs PSG?

La transmisión del partido entre Bayer Leverkusen vs PSG se verá por la señal en vivo de ESPN 3 para toda Latinoamérica. De igual manera, tienes la opción vía streaming mediante Disney Plus y DGO.

Antecedentes de Bayer Leverkusen vs PSG

Por la UEFA Champions League, ambos elencos se vieron en dos oportunidades en la edición 2014. Específicamente, fue en la llave de octavos de final, en el que el conjunto parisino lo superó con un marcador global de 6-1.

  • PSG 2-1 Bayer Leverkusen (Octavos Champions League 2014)
  • Bayer Leverkusen 0-4 PSG (Octavos Champions League 2014)

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

Lo más visto

  1. Real Madrid vs Barcelona: fecha, día, hora y canal confirmado para ver el Clásico por LaLiga

  2. Partidos de hoy EN VIVO, lunes 20 de octubre: programación, horarios y dónde ver

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano