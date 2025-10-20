Bayer Leverkusen vs PSG por Champions League: a qué hora juega y dónde ver la transmisión

Todo listo para el partido entre Bayer Leverkusen vs PSG por la tercera jornada de la Champions League 2025. Ambos elencos se verán cara a cara en el BayArena, sabiendo que el elenco parisino viene consiguiendo puntaje perfecta en las dos primeras fechas disputadas. ¿Dará el golpe el conjunto alemán?

¿Cuándo juega Bayer Leverkusen vs PSG?

El partido entre Bayer Leverkusen vs PSG por la tercera jornada de la UEFA Champions League se disputa este martes 21 de octubre en Alemania. El cuadro parisino inició con pie derecho el certamen de Europa al obtener dos victorias. En tanto, los alemanes han igualado sus dos cotejos internacionales.

¿A qué hora juega Bayer Leverkusen vs PSG?

El compromiso entre Bayer Leverkusen vs PSG inicia a partir de las 14:00 hora peruana (19:00 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 13:00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 14:00 horas

Venezuela, Bolivia: 15:00 horas

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 16:00 horas

España: 21:00 horas

¿Dónde ver Bayer Leverkusen vs PSG?

La transmisión del partido entre Bayer Leverkusen vs PSG se verá por la señal en vivo de ESPN 3 para toda Latinoamérica. De igual manera, tienes la opción vía streaming mediante Disney Plus y DGO.

Antecedentes de Bayer Leverkusen vs PSG

Por la UEFA Champions League, ambos elencos se vieron en dos oportunidades en la edición 2014. Específicamente, fue en la llave de octavos de final, en el que el conjunto parisino lo superó con un marcador global de 6-1.