Alianza Lima emociona a hinchas tras importante anuncio con Hernán Barcos: "Oficial"

Alianza Lima ya comenzó a planificar la siguiente temporada con el objetivo de conquistar un nuevo título de la Liga 1. Por ello, busca mantener a sus principales figuras, entre ellas Hernán Barcos, quien se encuentra negociando su renovación. En medio de estos movimientos, el club 'íntimo' sorprendió a sus hinchas con un anuncio inesperado con el 'Pirata'.

La incertidumbre sobre la continuidad de Hernán Barcos en Alianza Lima sigue siendo grande, ya que su renovación aún no ha sido oficial, pese a ser uno de los máximos goleadores del equipo. Aun así, el 'Pirata' ha dejado claro su deseo de continuar en el club.

Alianza Lima emociona a hinchas tras importante anuncio con Hernán Barcos

En este contexto, la institución sorprendió a sus hinchas con un anuncio inesperado, aunque en esta ocasión no estuvo relacionado con el contrato del delantero argentino, sino con uno de sus merchandising más destacados. Se trata del reloj oficial de Alianza Lima contará con un descuento especial, para que los fanáticos puedan lucirlo y demostrar su pasión por el club.

"Reloj oficial de Alianza Lima con 20 % de descuento solo por el mes de noviembre", fue el mensaje que compartió el club junto a una gráfica que tiene a Hernán Barcos como portada principal.

Alianza Lima anunció el descuento de sus relojes con Hernán Barcos como protagonista.

Esta publicación dejó a los hinchas intrigados por la continuidad del delantero argentino para la siguiente temporada, pues este anuncio reafirma que el club lo tiene presente como una de las principales caras del equipo.

Hernán Barcos expresó su deseo de renovar con Alianza Lima

Previo al viaje hacia Andahuaylas para el partido ante Los Chankas, Hernán Barcos fue consultado por su continuidad en el equipo victoriano. Ante ello, el 'Pirata' fue enfático al asegurar que tiene pensado seguir en el equipo y todo dependerá de la directiva.

"La idea nuestra es esa (quedarse un año más). Nosotros estamos esperando a Alianza a ver que ellos decidan. De parte nuestra ya sabemos lo que queremos. Uno se quiere quedar en el país, en Alianza, está contento aquí", mencionó el delantero en conversación con el periodista José Varela.