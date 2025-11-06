Carlos Zambrano hace dura crítica a la poca efectividad de Alianza en Matute: "Tontamente..."

En el 2025, Alianza Lima estuvo a un paso de conseguir la gran hazaña en la Copa Sudamericana, pero incluso a nivel internacional su peso como locales les afectó. En el Torneo Clausura tampoco han demostrado tener una gran potencial y Matute no ha sido garantía de sumar de a 3. En ese sentido, Carlos Zambrano lanzó una dura crítica que le ha costado el campeonato a los blanquiazules.

Han pasado varios años desde que Alianza Lima logró conquistar un trofeo en la Primera División del fútbol profesional. A pesar de las incorporaciones del equipo 'Íntimo', los resultados no los han acompañado y esto también se debe a la poca autoridad que presenta como local. Este es, sin duda alguna, uno de los puntos a mejorar para la siguiente temporada.

Zambrano critica la poca autoridad de Alianza en Matute

Carlos Zambrano es uno de los referentes de la selección peruana, pero también lo es de Alianza Lima debido a su jerarquía y experiencia a lo largo de los últimos años. Bajo esa premisa, y por ser uno de los capitanes del equipo blanquiazul, apuntó contra los malos resultados del plantel cuando les toca jugar en Matute.

"Es obligación siempre ganar y más aún en Matute que hemos regalado muchos puntos. Estamos en deuda, pero creo que lo importante es terminar bien el torneo. Los últimos resultados que han sido positivos, la única deuda que tenemos es que en Matute estamos regalando muchos puntos tontamente y también lo negativo para corregir es que nos están convirtiendo goles en todos los partidos y eso como que no habla bien de la defensa al mismo tiempo", señaló.

(Video: Entre Bolas)

Últimos resultados de Alianza Lima como local

El historial de pérdida de puntos en Matute para Alianza Lima no es para nada favorable y es que los dirigidos por Néstor Gorosito están en deuda ante su hinchada y sus resultados son una prueba de ello.

Si bien es cierto que en los últimos partidos en el Alejandro Villanueva han conseguido sacar adelante alguno que otro partido, de manera general, los puntos que han perdido de locales les ha pasado gran factura y pocas veces han mantenido el arco en cero.