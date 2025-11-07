Universitario toma drástica medida para enfrentar a Garcilaso: "Es obligatorio..."

0
En Universitario de Deportes finalmente podrá celebrar frente a su gente la obtención del tricampeonato y horas antes del encuentro hicieron un importante comunicado.

Universitario celebrará el tricampeonato ante Deportivo Garcilaso.
El partido ante Deportivo Garcilaso podría reafirmar el gran momento que está atravesando Universitario. De ganar o empatar, los 'cremas' mantendrían su invicto y se encaminan a marcar un nuevo récord en la institución. Horas antes del cotejo, se hizo un comunicado importante para no interrumpir la fiesta en el Monumental.

PUEDES VER: Rechazó oferta del exterior y confirmó que el 2026 jugará en Universitario: "Estoy feliz"

Para Universitario, el partido ante Deportivo Garcilaso será más que especial. Además de llevarse los tres puntos, también quieren celebrar el 'tri' con su gente y vivir este momento de manera única. Este enfrentamiento se llevará a cabo en el Monumental y se extendería hasta después de la medianoche.

Universitario anuncia drástica medida para celebración del 'tri'

A través de sus redes sociales, Universitario de Deportes envió un mensaje de advertencia sobre los objetos prohibidos para el ingreos al estadio. Los 'merengues' buscan que la celebración sea completa y sin interrupciones. "¡Atención, merengue! Damos a conocer la lista de elementos prohibidos para nuestro partido de hoy ante Deportivo Garcilaso. Reiteramos que está terminantemente prohibido el uso de bengalas dentro del estadio", dice el post.

¿A qué hora juegan Universitario vs Deportivo Garcilaso?

El partido entre Universitario ante Deportivo Garcilaso se jugará desde las 21:00 horas en Perú en el Estadio Monumental. El cotejo se podrá seguir a través de la señal de L1 MAX.

Jorge Fossati seguirá como DT de Universitario para el 2026

El periodista Gustavo Peralta reveló que el emblemático técnico uruguayo continuará bajo el mando de Universitario para el próximo año. "Jorge Fossati se va a quedar", señaló en el programa 'Nada que no se sepa' de YouTube.

Asimismo, agregó que Álvaro Barco, así como toda la directiva, reconocen el trabajo de Fossati a lo largo de estos meses y consideran que es la pieza fundamental para conseguir el tetracampeonato.

