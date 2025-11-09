Marcelo Gallardo tomó drástica decisión tras dura derrota de River ante Boca en el clásico

Boca Juniors derrotó a River Plate en una nueva edición del superclásico argentino y clasificó a la próxima Copa Libertadores, agravando la crisis del ‘Millonario’. Tras el pitazo final del árbitro en el Estadio La Bombonera, el entrenador Marcelo Gallardo sorprendió con una inesperada decisión.

Con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel, el ‘Xeneize’ pudo imponerse en casa 2-0 sobre el equipo del ‘Muñeco’ que no solo significó un duro golpe para ellos respecto a meterse al torneo de la Conmebol del próximo año, sino también en mantenerse en el presente campeonato.

River Plate de Marcelo Gallardo y un duro golpe en la temporada

De acuerdo a medios locales como ESPN, Marcelo Gallardo decidió no hablar en conferencia de prensa después de la caída del elenco ‘Millonario’. El estratega se mostró fastidiado durante el partido que tuvo muchas emociones en ambas áreas, pero la visita no pudo encontrar el gol.

“El entrenador se mostró fastidioso a lo largo del encuentro y, tal como sucedió después de la derrota ante Gimnasia La Plata en el Monumental, se fue de la cancha del Xeneize en silencio. En otros momentos de este 2025 optó por hacer lo mismo y no ofrecer declaraciones”, indicó el mencionado medio en su publicación.

Vale mencionar que Marcelo Gallardo renovó recientemente su contrato con el club; sin embargo, atraviesa por uno de los momentos más complicados desde que asumió el cargo de entrenador. La hinchada espera que pueda dar la vuelta a la situación.

Próximo partido de River Plate por la Liga Profesional

Luego de su caída en el superclásico argentino frente a Boca Juniors, River Plate de Marcelo Gallardo enfrentará por una nueva fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional a Vélez, el próximo domingo 16 de noviembre.