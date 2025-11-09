Luis Advíncula y su eufórica celebración tras victoria de Boca en el clásico ante River - VIDEO

La mitad de Argentina está de fiesta ya que Boca Juniors hizo respetar su casa y venció 2-0 a River Plate en La Bombonera en el marco de la fecha 15 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional Argentina. Luis Advíncula fue convocado para el encuentro, pero se quedó en el banco de suplentes los 90 minutos.

A pesar que no tuvo la oportunidad de jugar el superclásico, el lateral derecho peruano no ocultó su felicidad por el triunfo 'Xeneize', que clasificó al equipo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, y así lo demostró en el vestuario del equipo dirigido por Claudio Úbeda tras el pitido final.

La eufórica celebración de Luis Advíncula tras victoria de Boca Juniors a River Plate

A través de sus redes sociales, el club de La Ribera sacó a la luz un video grabado minutos después del compromiso con River Plate, donde los jugadores de Boca interrumpieron las palabras de Úbeda tras decir que habían logrado el objetivo de la Libertadores para festejar el logro conseguido frente a su clásico rival.

En las imágenes, se puede ver como el 'Rayo' se unió a las celebraciones de manera eufórica junto a otra de las figuras del equipo como Miguel Merentiel, Ayrton Costa, entre otros; saltando y cantando una conocida canción de la barra 'Xeneize' sobre el torneo de clubes más importante del continente.

Video: Boca Juniors

Luis Advíncula tuvo posibilidades de ser titular en el Boca Juniors vs. River Plate

En la previa al clásico argentino, la prensa argentina dio a conocer que Advíncula tenía muchas opciones de ser titular con el 'Azul y Oro' ante River. ¿La razón? Juan Barinaga, quien ha sido inicialista en los últimos duelos del equipo, estaba entre algodones y todo hacía indicar que el futbolista de 35 años iba a terminar jugando desde el vamos.

Sin embargo, para mala suerte de 'Bolt', el lateral derecho argentino fue esperado hasta último momento por el comando técnico de Boca Juniors y finalmente terminó arrancando las acciones en dicha posición, realizando una buena actuación.