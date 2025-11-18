Racing revela su postura ante interés de Alianza Lima por Adrián Balboa: "Avisaron que..."

En medio de las posibles renovaciones de Paolo Guerrero y Hernán Barcos, Alianza Lima se encuentra en la búsqueda de un '9' de renombre para sumar a la delantera. En las últimas horas se informó sobre la posible incorporación de Adrián 'Rocky' Balboa, que es actualmente dirigido por Gustavo Costas en Racing.

Ante la información revelada por el periodista César Luis Merlo sobre el interés de los blanquiazules por fichar a Adrián Balboa en calidad de préstamo para afrontar la Liga 1 2026 y la Copa Libertadores del siguiente año, la Academia hizo saber su postura sobre el futuro del jugador.

Racing se pronuncia ante interés de Alianza por Balboa

El sorpresivo anuncio del interés de Alianza Lima por fichar a Adrián Balboa fue tomado por sorpresa en Argentina. El periodista Nicolás Montalá, del Diario Olé, reveló que Racing negó haber recibido una propuesta formal por el delantero. Actualmente, Adrián Balboa se encuentra en recuperación de una lumbociatalgia izquierda.

"En la Academia, anunciaron que no están dispuestos a desprenderse del jugador en condición de préstamo y sí por una eventual venta de la ficha o una parte de ella", explica Montalá sobre la postura de Racing.

Adrián Balboa interesa a Alianza Lima.

Se debe considerar también que Racing cuenta con el 70% de la ficha del jugador, que tuvo un costo de 800.00 dólares para el club. Adrián Balboa tiene contrato con la Academia hasta finales del 2027, por lo que su salida no será nada fácil.