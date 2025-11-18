0
EN VIVO
Perú vs. Chile por amistoso internacional

Racing revela su postura ante interés de Alianza Lima por Adrián Balboa: "Avisaron que..."

Adrián Balboa podría ser uno de los grandes fichajes de Alianza Lima para el 2026, pero todo dependerá de la disposición de Racing de negociar su pase.

Jasmin Huaman
Racing se pronuncia sobre interés de Alianza Lima por Adrián Balboa.
Racing se pronuncia sobre interés de Alianza Lima por Adrián Balboa. | Foto: Composición Líbero
COMPARTIR

En medio de las posibles renovaciones de Paolo Guerrero y Hernán Barcos, Alianza Lima se encuentra en la búsqueda de un '9' de renombre para sumar a la delantera. En las últimas horas se informó sobre la posible incorporación de Adrián 'Rocky' Balboa, que es actualmente dirigido por Gustavo Costas en Racing.

Alianza Lima y Universitario se vuelven a enfrentar: fechas de los duelos.

PUEDES VER: Alianza Lima vs Universitario: fechas confirmadas para las finales de la Liga Femenina 2025

Ante la información revelada por el periodista César Luis Merlo sobre el interés de los blanquiazules por fichar a Adrián Balboa en calidad de préstamo para afrontar la Liga 1 2026 y la Copa Libertadores del siguiente año, la Academia hizo saber su postura sobre el futuro del jugador.

Racing se pronuncia ante interés de Alianza por Balboa

El sorpresivo anuncio del interés de Alianza Lima por fichar a Adrián Balboa fue tomado por sorpresa en Argentina. El periodista Nicolás Montalá, del Diario Olé, reveló que Racing negó haber recibido una propuesta formal por el delantero. Actualmente, Adrián Balboa se encuentra en recuperación de una lumbociatalgia izquierda.

"En la Academia, anunciaron que no están dispuestos a desprenderse del jugador en condición de préstamo y sí por una eventual venta de la ficha o una parte de ella", explica Montalá sobre la postura de Racing.

Adrián Balboa Alianza Lima

Adrián Balboa interesa a Alianza Lima.

Se debe considerar también que Racing cuenta con el 70% de la ficha del jugador, que tuvo un costo de 800.00 dólares para el club. Adrián Balboa tiene contrato con la Academia hasta finales del 2027, por lo que su salida no será nada fácil.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

Lo más visto

  1. Richard Acuña lanzó firme mensaje tras no lograr el ascenso con Vallejo: "Dejamos..."

  2. Alineaciones Perú vs Chile: el once confirmado de Barreto para ganar en el 'Clásico del Pacífico'

  3. Alianza Lima vs Universitario: fechas confirmadas para las finales de la Liga Femenina 2025

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano