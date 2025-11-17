Alan Cantero pone en duda su futuro en Alianza Lima para el 2026: "Otras opciones"

La directiva de Alianza Lima está trabajando para conseguir los mejores refuerzos para competir por la Liga 1 y también en la Copa Libertadores sin dejar ningún torneo descuidado y evitar lo que sucedió en la presente temporada. Entre los jugadores que está pendiente su renovación es Alan Cantero, quien también expresó su deseo de continuar siendo blanquiazul.

La situación de Alan Cantero en Alianza Lima tenía fecha límite para definirse el 15 de noviembre, por lo que se espera que en los próximos días se confirme si el futuro del volante argentino será en el equipo Íntimo o tendrá que buscar otro destino.

Alan Cantero revela si continuará o no en Alianza Lima

Desde un inicio, Alan Cantero fue claro al señalar que busca continuar en Alianza Lima y mantiene su postura a día de hoy; sin embargo, no cerró las puertas a buscar otras opciones en caso de que su situación en el club victoriano no se resuelva.

"No sé qué pasará, tengo ganas de quedarme y pelear cosas importantes, mi prioridad es Alianza Lima. Queremos ir a Libertadores directo", sostuvo el jugador que espera que Godoy Cruz y Alianza lleguen a un acuerdo.

(Video: Entre bolas)

Alan Cantero no dejó pasar la oportunidad para hablar sobre el rendimiento de la temporada 2025, donde admitió que los partidos seguidos les afectó a final de temporada. "La cantidad de partidos disputados nos ha terminado pasando factura y por eso debemos terminar en el segundo puesto del acumulado", agregó.

¿Qué pasará con Alan Cantero en Alianza Lima?

Considerando que Godoy Cruz, club que es dueño de su pase, descendió a Primera B Nacional del fútbol argentino, lo más probable es que el jugador opte por mantenerse en Alianza Lima. También se debe tener en cuenta que al haber perdido la categoría, Godoy Cruz pueda no pagar el sueldo del jugador.