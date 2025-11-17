0

¡Batacazo! Alianza Lima cerca de arrebatarle delantero a Racing de Gustavo Costas: "Oferta"

¡Matute a la espera de delantero de talla mundial! Alianza Lima se impone en el mercado argentino y está cerca de fichar a atacante de Racing Club.

Diego Medina
Alianza Lima a un paso de fichar a delantero de Racing de Argentina.
Alianza Lima a un paso de fichar a delantero de Racing de Argentina. | Foto: FPF
Alianza Lima no se quiere quedar con los brazos cruzados y busca a toda costa un delantero internacional para reforzar su ofensiva. El cuadro blanquiazul apunta al mercado argentino y puso la mirada en un exatacante que ahora es dirigido por Gustavo Costas en Racing Club: Adrián 'Rocky' Balboa.

Alianza Lima tomará firmes decisiones para el armado del plantel 2026.

Según pudo informar el reconocido periodista César Luis Merlo, el elenco de La Victoria desea volver a tener a sus filas a Adrián Balboa para tener solidez en ataque y competir en la Liga 1 y Copa Libertadores 2026. De momento, se pudo conocer que hay una oferta por tener a 'Rocky' en calidad de préstamo, pero con la opción de comprar su pase.

Como se sabe, el delantero de 31 años venía teniendo regularidad con Racing en los certámenes de Liga Profesional y Copa Libertadores, pero es claro que desea ser titular al 100% y en un equipo que le dé la confianza a lo largo de la temporada.

"Alianza Lima pretende a Adrián Balboa: hay oferta de préstamo por un año con cargo y con opción de compra por el delantero de Racing. En lo que va de la temporada, "Rocky" marcó 7 goles y dio una asistencia", informó el periodista César Luis Merlo.

Adrián Balboa, Alianza Lima

Adrián Balboa puede regresar a Alianza Lima.

Adrián Balboa y su paso por Alianza Lima

Adrián Balboa llegó a Alianza Lima a mediados del 2019 y se retiró del club a inicios del 2020. El delantero uruguayo fue parte de la definición del título nacional del 2019 entre Binacional y los blanquiazules. Para mala fortuna del 'charrúa', el equipo de La Victoria no logró hacerse con el certamen local.

Durante su tiempo de estadía en el 'equipo del pueblo', Adrián Balboa marcó 5 goles, brindó 4 asistencias en 26 partidos disputados entre Liga 1 y Copa Libertadores.

Valor de mercado de Adrián Balboa

Según el portal "Transfermarkt", Adrián Balboa tiene un valor de mercado de 800 mil euros a sus 31 años de edad. Su mejor cifra fue obtenido en la temporada 2024 cuando llegó a valer 1 millón de euros con Unión Santa Fe de Argentina. Cuando estuvo en Alianza Lima, el popular 'Rocky' registró una cifra de 600 mil euros.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

