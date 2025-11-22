- Hoy:
Reimond Manco revela 'estrategia' de Hernán Barcos para renovar con Alianza: "En el club..."
Alianza Lima todavía mantiene en pausa el futuro de Hernán Barcos y de momento no se sabe si será parte del plantel para la temporada 2026.
Hernán Barcos se ha convertido en uno de los delanteros más importantes de la historia de Alianza Lima; sin embargo, su etapa en el club Íntimo podría haber llegado a su fin en caso de no llegar a un acuerdo con el equipo Íntimo. Ahora, Reimond Manco, exjugador profesional, se animó a hablar de la posible 'estrategia' del 'Pirata' para mantenerse en La Victoria.
Con el final de temporada, en Alianza Lima tienen muy en claro que es momento de trabajar en las renovaciones y también en la llegada de nuevos jugadores. La situación de Hernán Barcos se definirá en los próximos días y según declaró el propio futbolista, será luego del partido ante UTC.
Reimond Manco revela 'estrategia' de Barcos para renovar con Alianza
Durante la emisión del programa 'Línea de 5', Reimond Manco expresó su opinión sobre el momento que viene viviendo Hernán Barcos en la interna de Alianza Lima. El 'Pirata' todavía no conoce si continuará en el club y su situación se mantiene en vilo en el ambiente blanquiazul.
"Esto de Hernán más que una declaración, es una afirmación. En el club no le han dicho ni que sí, ni que no. Le dijeron que después del partido con UTC hablarán. Pero seamos sinceros, para mí es una manera de meter presión, son una manera de estar jugando su última carta", señaló el exjugador profesional.
¿Qué dijo Hernán Barcos sobre su renovación con Alianza?
En las últimas semanas, el nombre de Hernán Barcos está sobre la mesa de Alianza Lima y más aún luego de conocerse del interés de un equipo uruguayo por sumar al 'Pirata' en su plantel. Ante esto, el delantero de 41 años fue claro y señaló que su prioridad es quedarse.
"Sí, me han hablado, lo he escuchado pero les dije que obviamente la prioridad la tiene Alianza, después veré. Desde el club ya saben mi deseo, lo he manifestado varias veces, ellos están estudiando y viendo la posibilidad", indicó.
