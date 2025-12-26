0

César Vallejo remece el mercado de pases y se refuerza con jugador de Alianza Lima: "Préstamo"

César Vallejo da la sorpresa en sus hinchas luego de cerrar el fichaje de un futbolista que tiene contrato con Alianza Lima de cara a la próxima temporada. ¿Quién es?

Solange Banchon
César Vallejo sorprende en el mercado e incorpora a futbolista de Alianza Lima
César Vallejo sorprende en el mercado e incorpora a futbolista de Alianza Lima | Composición: Líbero
COMPARTIR

César Vallejo no logró el ascenso a la Liga 1 2026 y seguirá jugando la Segunda División la próxima temporada. Ante este panorama, la directiva del cuadro trujillano viene trabajando para asegurar a sus flamantes fichajes. Uno de ellos se sumará al elenco 'Poeta', procedente de Alianza Lima.

Prensa chilena advirtió a Colo Colo sobre jugador que Alianza Lima también tiene en órbita

PUEDES VER: Medio chileno reveló que Alianza Lima puede perder a fichaje uruguayo para 2026: "Van por él"

Brian Arias es una de las jóvenes promesas con las que cuenta el equipo blanquiazul, sin embargo de cara al 2026, el defensa nacional apunta a tener más oportunidades. Bajo ese escenario, el periodista Gerson Cuba informó a través de sus redes sociales que el cuadro norteño reforzará su plantel con el zaguero de 19 años.

"Brian Arias será cedido a préstamo por Alianza Lima a la UCV", señaló el comunicador en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter. Se espera el anuncio oficial de su traspaso en los próximos días.

Brian Arias

César Vallejo refuerza su plantel con el defensa de Alianza Lima, Brian Arias

Los números de Brian Arias con Alianza Lima este 2025

Al no contar con mucho protagonismo en el equipo principal, Brian Arias sumó minutos con la escuadra victoriana en la Liga 3. Según las estadísticas disputó 21 partidos, anotó 3 goles y brindó 1 asistencia. Por su parte, en la Liga 1, el potrillo fue convocado ante Los Chankas y jugó de titular contra ADT de Tarma.

Valor en el mercado de Brian Arias

En la actualidad, el talentoso defensa peruano se encuentra tasado en 75 mil euros en el mercado de pases, de acuerdo al portal internacional Transfermarkt. Esta cantidad viene siendo la más alta en su corta trayectoria profesional.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

Lo más visto

  1. Sporting Cristal busca arrebatar fichaje de talla internacional a Universitario: "Transferencia"

  2. Jugador de Alianza Lima y de la selección peruana cerca de fichar por Atlético Grau

  3. Alianza Lima quiere romper el mercado y apunta a fichar a futbolista europeo para el 2026

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano