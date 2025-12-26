César Vallejo remece el mercado de pases y se refuerza con jugador de Alianza Lima: "Préstamo"

César Vallejo no logró el ascenso a la Liga 1 2026 y seguirá jugando la Segunda División la próxima temporada. Ante este panorama, la directiva del cuadro trujillano viene trabajando para asegurar a sus flamantes fichajes. Uno de ellos se sumará al elenco 'Poeta', procedente de Alianza Lima.

Brian Arias es una de las jóvenes promesas con las que cuenta el equipo blanquiazul, sin embargo de cara al 2026, el defensa nacional apunta a tener más oportunidades. Bajo ese escenario, el periodista Gerson Cuba informó a través de sus redes sociales que el cuadro norteño reforzará su plantel con el zaguero de 19 años.

"Brian Arias será cedido a préstamo por Alianza Lima a la UCV", señaló el comunicador en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter. Se espera el anuncio oficial de su traspaso en los próximos días.

César Vallejo refuerza su plantel con el defensa de Alianza Lima, Brian Arias

Los números de Brian Arias con Alianza Lima este 2025

Al no contar con mucho protagonismo en el equipo principal, Brian Arias sumó minutos con la escuadra victoriana en la Liga 3. Según las estadísticas disputó 21 partidos, anotó 3 goles y brindó 1 asistencia. Por su parte, en la Liga 1, el potrillo fue convocado ante Los Chankas y jugó de titular contra ADT de Tarma.

Valor en el mercado de Brian Arias

En la actualidad, el talentoso defensa peruano se encuentra tasado en 75 mil euros en el mercado de pases, de acuerdo al portal internacional Transfermarkt. Esta cantidad viene siendo la más alta en su corta trayectoria profesional.