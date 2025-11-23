- Hoy:
Alianza Lima quiere fichar a jugador alemán que pasó por Leverkusen: "Contactos iniciados"
Alianza Lima quiere armar un equipazo en la temporada 2026, por ello, tiene en la mira a jugador alemán que pasó por Leverkusen.
Alianza Lima quedó tercero en el acumulado y disputará con Sporting Cristal la Fase 1 de los playoffs de la Liga 1 2025. El objetivo del club blanquiazul es acceder a la fase de grupos de la Copa Libertadores como Perú 2. Además, para la próxima temporada ya están trabajando en el armado del plantel.
Mediante su cuenta de X, Gerson Cuba informó que Alianza Lima tiene como su principal opción a Alejandro Duarte, arquero que pertenece a Sporting Cristal y pasó por la selección peruana.
"Alejandro Duarte es una de las opciones principales que tiene Alianza Lima para el próximo año. Contactos iniciados", expresó el comunicador.
Alejandro Duarte en la mira de Sporting Cristal
Como se sabe, el arquero de 31 años quedó rezagado en Sporting Cristal y su contrato con el cuadro bajopontino finaliza el 31 de diciembre del presente año. El objetivo del jugador es buscar nuevos horizontes.
¿Quién es Alejandro Duarte?
Alejandro Duarte es un arquero de 31 años. Nación en München, Alemania, pero tiene nacionalidad peruana. Incluso fue convocado por la bicolor. Pasó por la sub 17 de Leverkusen, pero en el 2012 formó parte de Juan Aurich.
Luego pasó por Cienciano, Deportivo Municipal y San Martín. Tras romperla con los 'Santos' dio el salto a Lobos BUAP, FC Juárez y Zacatepec de México. También militó por Luqueño, Sporting Cristal y Alajuelense.
