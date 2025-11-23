0
EN VIVO
Alianza Lima vs UTC por Liga 1

¿Qué resultados necesita Chankas para clasificar por primera vez en su historia a la Sudamericana?

Los Chankas vencieron a Universitario para soñar con la clasificación a la Copa Sudamericana, pero debe esperar otros resultados en la fecha final del Torneo Clausura.

Diego Medina
Los Chankas sueñan con la clasificación a la Copa Sudamericana 2026.
Los Chankas sueñan con la clasificación a la Copa Sudamericana 2026. | Foto: Los Chankas
COMPARTIR

Uno de los equipos que se ha ganado el corazón de la afición peruana proviene de Andahuaylas: Los Chankas. El equipo que viene de derrotar a Universitario de Deportes tiene parcialmente su cupo asegurado a la Copa Sudamericana, pero debe esperar otros resultados para asegurar ese boleto internacional.

Universitario cayó de visita ante Los Chankas.

PUEDES VER: Figura de Chankas dejó firme mensaje tras quitarle el invicto a Universitario: "Un…"

A poco de jugarse las últimas jornadas del Torneo Clausura, Los Chankas se mantiene en el octavo lugar del Acumulado y tienen presencia internacional, pero sus más cercanos perseguidores como Sport Huancayo y ADT pueden desplazarlo de esa zona privilegiada para jugar un torneo Conmebol.

Tabla Acumulada de la Liga 1: Chankas parcialmente en Sudamericana

Así va la la Tabla Acumulada a falta de los últimos partidos del Torneo Clausura 2025:

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Universitario354279
2. Cusco FC342767
3. Alianza Lima342065
4. Sporting Cristal352363
5. Alianza Atlético351157
6. Melgar351556
7. Deportivo Garcilaso35852
8. Los Chankas35-850
9. Cienciano35848
10. Sport Huancayo34348
11. ADT34-748
12. Atlético Grau35-638
13. Sport Boys35-1336
14. Comerciantes Unidos34-1536
15. Juan Pablo II34-1533
16. UTC34-2632
17. Ayacucho FC34-2529
18. Alianza Universidad34-3025
19. Binacional---

¿Qué necesita Los Chankas para clasificar a la Copa Sudamericana?

En primera instancia, debe esperar que Cusco FC derrote a Sport Huancayo en la 'Incontrastable' por cualquier marcador posible. Eso, permitirá que el cuadro de Los Chankas se mantenga puestos más arriba y no sean superados en el tramo final.

Del mismo modo, Comerciantes Unidos, ya salvado del descenso, recibe a ADT en busca de cerrar de gran manera su año. Los de Tarma necesitan del triunfo, mientras que Los Chankas solo necesitan que ADT no sumé tres puntos para seguir en ese puesto 8 del Acumulado.

Programación de la última fecha del Torneo Clausura 2025

  • Sport Huancayo vs Cusco FC
  • Alianza Universidad vs Juan Pablo II
  • Cienciano vs Ayacucho FC
  • Alianza Lima vs UTC
  • Comerciantes Unidos vs ADT

Todos los partidos se jugarán en simultáneo a las 3:00 pm.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

Lo más visto

  1. Tabla del acumulado de la Liga 1 2025 y posiciones del Torneo Clausura en la fecha 19

  2. Histórico club de Colombia quiere fichar a Hernán Barcos si deja Alianza Lima: "Conversaciones"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano