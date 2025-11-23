¿Qué resultados necesita Chankas para clasificar por primera vez en su historia a la Sudamericana?

Uno de los equipos que se ha ganado el corazón de la afición peruana proviene de Andahuaylas: Los Chankas. El equipo que viene de derrotar a Universitario de Deportes tiene parcialmente su cupo asegurado a la Copa Sudamericana, pero debe esperar otros resultados para asegurar ese boleto internacional.

A poco de jugarse las últimas jornadas del Torneo Clausura, Los Chankas se mantiene en el octavo lugar del Acumulado y tienen presencia internacional, pero sus más cercanos perseguidores como Sport Huancayo y ADT pueden desplazarlo de esa zona privilegiada para jugar un torneo Conmebol.

Tabla Acumulada de la Liga 1: Chankas parcialmente en Sudamericana

Así va la la Tabla Acumulada a falta de los últimos partidos del Torneo Clausura 2025:

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Universitario 35 42 79 2. Cusco FC 34 27 67 3. Alianza Lima 34 20 65 4. Sporting Cristal 35 23 63 5. Alianza Atlético 35 11 57 6. Melgar 35 15 56 7. Deportivo Garcilaso 35 8 52 8. Los Chankas 35 -8 50 9. Cienciano 35 8 48 10. Sport Huancayo 34 3 48 11. ADT 34 -7 48 12. Atlético Grau 35 -6 38 13. Sport Boys 35 -13 36 14. Comerciantes Unidos 34 -15 36 15. Juan Pablo II 34 -15 33 16. UTC 34 -26 32 17. Ayacucho FC 34 -25 29 18. Alianza Universidad 34 -30 25 19. Binacional - - -

¿Qué necesita Los Chankas para clasificar a la Copa Sudamericana?

En primera instancia, debe esperar que Cusco FC derrote a Sport Huancayo en la 'Incontrastable' por cualquier marcador posible. Eso, permitirá que el cuadro de Los Chankas se mantenga puestos más arriba y no sean superados en el tramo final.

Del mismo modo, Comerciantes Unidos, ya salvado del descenso, recibe a ADT en busca de cerrar de gran manera su año. Los de Tarma necesitan del triunfo, mientras que Los Chankas solo necesitan que ADT no sumé tres puntos para seguir en ese puesto 8 del Acumulado.

Programación de la última fecha del Torneo Clausura 2025

Sport Huancayo vs Cusco FC

Alianza Universidad vs Juan Pablo II

Cienciano vs Ayacucho FC

Alianza Lima vs UTC

Comerciantes Unidos vs ADT

Todos los partidos se jugarán en simultáneo a las 3:00 pm.