¿Qué resultados necesita Chankas para clasificar por primera vez en su historia a la Sudamericana?
Los Chankas vencieron a Universitario para soñar con la clasificación a la Copa Sudamericana, pero debe esperar otros resultados en la fecha final del Torneo Clausura.
Uno de los equipos que se ha ganado el corazón de la afición peruana proviene de Andahuaylas: Los Chankas. El equipo que viene de derrotar a Universitario de Deportes tiene parcialmente su cupo asegurado a la Copa Sudamericana, pero debe esperar otros resultados para asegurar ese boleto internacional.
A poco de jugarse las últimas jornadas del Torneo Clausura, Los Chankas se mantiene en el octavo lugar del Acumulado y tienen presencia internacional, pero sus más cercanos perseguidores como Sport Huancayo y ADT pueden desplazarlo de esa zona privilegiada para jugar un torneo Conmebol.
Tabla Acumulada de la Liga 1: Chankas parcialmente en Sudamericana
Así va la la Tabla Acumulada a falta de los últimos partidos del Torneo Clausura 2025:
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Universitario
|35
|42
|79
|2. Cusco FC
|34
|27
|67
|3. Alianza Lima
|34
|20
|65
|4. Sporting Cristal
|35
|23
|63
|5. Alianza Atlético
|35
|11
|57
|6. Melgar
|35
|15
|56
|7. Deportivo Garcilaso
|35
|8
|52
|8. Los Chankas
|35
|-8
|50
|9. Cienciano
|35
|8
|48
|10. Sport Huancayo
|34
|3
|48
|11. ADT
|34
|-7
|48
|12. Atlético Grau
|35
|-6
|38
|13. Sport Boys
|35
|-13
|36
|14. Comerciantes Unidos
|34
|-15
|36
|15. Juan Pablo II
|34
|-15
|33
|16. UTC
|34
|-26
|32
|17. Ayacucho FC
|34
|-25
|29
|18. Alianza Universidad
|34
|-30
|25
|19. Binacional
|-
|-
|-
¿Qué necesita Los Chankas para clasificar a la Copa Sudamericana?
En primera instancia, debe esperar que Cusco FC derrote a Sport Huancayo en la 'Incontrastable' por cualquier marcador posible. Eso, permitirá que el cuadro de Los Chankas se mantenga puestos más arriba y no sean superados en el tramo final.
Del mismo modo, Comerciantes Unidos, ya salvado del descenso, recibe a ADT en busca de cerrar de gran manera su año. Los de Tarma necesitan del triunfo, mientras que Los Chankas solo necesitan que ADT no sumé tres puntos para seguir en ese puesto 8 del Acumulado.
Programación de la última fecha del Torneo Clausura 2025
- Sport Huancayo vs Cusco FC
- Alianza Universidad vs Juan Pablo II
- Cienciano vs Ayacucho FC
- Alianza Lima vs UTC
- Comerciantes Unidos vs ADT
Todos los partidos se jugarán en simultáneo a las 3:00 pm.
