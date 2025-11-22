Figura de Chankas dejó firme mensaje tras quitarle el invicto a Universitario: "Un..."

En el cierre del Torneo Clausura 2025, Universitario de Deportes no pudo ante Los Chankas en la ciudad de Andahuaylas y cayó 3-1, perdiendo el invicto. Tras el partido, una figura del cuadro local se pronunció sobre lo sucedido en el estadio donde mostraron superioridad de principio a fin.

Se trata de Franco Torres, autor de un gol y una asistencia ante los cremas que les permite soñar con la clasificación a la Copa Sudamericana 2026. El futbolista se mostró contento con este triunfo a la espera de otro resultado que les permita conseguir el objetivo a nivel internacional.

Figura de Los Chankas, Franco Torres, se pronunció tras el partido ante Universitario

“El equipo hizo un esfuerzo gigante, creo que lo merecíamos con nuestra gente y así poder esperar el resultado mañana. Sabemos que ellos (otros clubes) ahora tienen la presión, nosotros hicimos nuestro trabajo en la cancha, gracias a Dios se dio el resultado, hicimos un gran partido”, dijo a las cámaras de L1 MAX.

En esa línea, Franco Torres se refirió a su futuro tras finalizar la temporada para el conjunto andahuaylino que consiguió buenos números que le permitieron ubicarse cerca de los primeros lugar de la tabla del acumulado: “Probablemente me quede acá, contento por eso, pero siempre pensando que podemos lograr el objetivo”.

Franco Torres anotó el segundo gol de la tarde a Universitario

Cabe mencionar que Los Chankas se ubican en el octavo lugar al cierre de la jornada y deberá esperar que ADT, Sport Huancayo ni Cienciano ganen para así poder clasificar al torneo de la Conmebol del próximo año.