Figura de Chankas dejó firme mensaje tras quitarle el invicto a Universitario: "Un..."
Universitario perdió 3-1 en el cierre del Torneo Clausura 2025 y una figura de Los Chankas sorprendió con rotundo mensaje. ¿Qué dijo?
En el cierre del Torneo Clausura 2025, Universitario de Deportes no pudo ante Los Chankas en la ciudad de Andahuaylas y cayó 3-1, perdiendo el invicto. Tras el partido, una figura del cuadro local se pronunció sobre lo sucedido en el estadio donde mostraron superioridad de principio a fin.
PUEDES VER: ¿Jorge Fossati seguirá en Universitario? La impactante respuesta del DT: "Muy agradecido..."
Se trata de Franco Torres, autor de un gol y una asistencia ante los cremas que les permite soñar con la clasificación a la Copa Sudamericana 2026. El futbolista se mostró contento con este triunfo a la espera de otro resultado que les permita conseguir el objetivo a nivel internacional.
Figura de Los Chankas, Franco Torres, se pronunció tras el partido ante Universitario
“El equipo hizo un esfuerzo gigante, creo que lo merecíamos con nuestra gente y así poder esperar el resultado mañana. Sabemos que ellos (otros clubes) ahora tienen la presión, nosotros hicimos nuestro trabajo en la cancha, gracias a Dios se dio el resultado, hicimos un gran partido”, dijo a las cámaras de L1 MAX.
En esa línea, Franco Torres se refirió a su futuro tras finalizar la temporada para el conjunto andahuaylino que consiguió buenos números que le permitieron ubicarse cerca de los primeros lugar de la tabla del acumulado: “Probablemente me quede acá, contento por eso, pero siempre pensando que podemos lograr el objetivo”.
Franco Torres anotó el segundo gol de la tarde a Universitario
Cabe mencionar que Los Chankas se ubican en el octavo lugar al cierre de la jornada y deberá esperar que ADT, Sport Huancayo ni Cienciano ganen para así poder clasificar al torneo de la Conmebol del próximo año.
