¿A qué hora juega Inter vs Liverpool y dónde ver el partido de la Champions League?

Inter de Milán recibirá a Liverpool en el Estadio Giuseppe Meazza por la jornada 06 de la fase de liga en la Champions League 2025/2026. El partido se podrá ver en todo el mundo desde diferentes canales. Revisa los horarios según tu ubicación y los canales para ver EN VIVO y EN DIRECTO este emocionante encuentro.

¿A qué hora juega el Inter vs Liverpool?

Por la jornada 6 y a solo dos fechas para acabar la fase de liga de la Champions League, el Inter enfrentará al Liverpool. A continuación, te detallamos los diferentes horarios que tendrá este partido según tu país desde donde lo veas:

Perú: 3:00 p.m.

Ecuador: 3:00 p.m.

Colombia: 3:00 p.m.

Bolivia: 4:00 p.m.

Venezuela: 4:00 p.m.

Chile: 5:00 p.m.

Argentina: 5:00 p.m.

Brasil: 5:00 p.m.

Uruguay: 5:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

¿Dónde ver Inter vs Liverpoolpor la Champions League?

El duelo entre Inter vs Liverpool será transmitido a través de la señal de ESPN y en Disney+ en toda Sudamérica. También puedes seguir la cobertura de Diario Líbero para estar al tanto minuto a minuto de este enfrentamiento.

Perú: ESPN y Disney +

Ecuador: ESPN y Disney + .

Colombia: ESPN y Disney +

Bolivia: ESPN y Disney +

Venezuela: ESPN y Disney +

Chile: ESPN y Disney +

Argentina: ESPN y Disney +

Brasil: Zapping y Claro TV.

Uruguay: ESPN y Disney +

Inter vs Liverpool: Previa del partido

A falta de dos fechas para que culmine la fase de liga de la Champions League, el Inter de Milán y el Liverpool se encuentran en diferentes posiciones en la tabla general. Mientras el cuadro italiano está ubicado en puestos de octavos, el club inglés está en los dieciseisavos del torneo europeo.

En caso de que el Liverpool logre vencer al Inter, se ubicarán en las primeras posiciones junto a otros grandes equipos como Arsenal, PSG, Bayern Múnich, Chelsea, Real Madrid, entre otros.

Sin embargo, si no logra ganar, se complicarán y podrían poner en riesgo su pase a la siguiente ronda, lo que resultaría en su eliminación debido a su mal rendimiento.