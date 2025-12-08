¿A qué hora juega Barcelona vs Frankfurt y dónde ver el partido de la Champions League?

Barcelona estará recibiendo en su estadio al Eintracht Frankfurt para lograr acercarse a los octavos de final de la Champions League. El partido se podrá ver en todo el mundo desde diferentes canales. Revisa los horarios según tu locación y canales para ver EN VIVO y EN DIRECTO el partido que corresponde a la jornada 6.

El FC Barcelona alista una nueva fiesta deportiva en el Spotify Camp Nou, pero esta vez por la Champions League y su rival será el Frankfurt. El equipo de Hansi Flick llega con algunas bajas; sin embargo, el buen momento que atraviesan en LaLiga también podrían motivarlos a conquistar una nueva victoria.

¿A qué hora juega el FC Barcelona vs Frankfurt?

Como medida preventiva, el club Barcelona anunció que las entradas estarán siendo puestas a la venta exclusivamente para los socios y así evitar lo que sucedió en el 2022, cuando el Camp Nou se llenó de aficionados alemanes. Revisa los horarios a continuación.

Perú: 3:00 p.m.

Ecuador: 3:00 p.m.

Colombia: 3:00 p.m.

Bolivia: 4:00 p.m.

Venezuela: 4:00 p.m.

Chile: 5:00 p.m.

Argentina: 5:00 p.m.

Brasil: 5:00 p.m.

Uruguay: 5:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

¿Dónde ver Barcelona vs Frankfurt por la Champions League?

El partido entre Barcelona vs Frankfurt será transmitido a través de la señal de ESPN 2 y en Disney+ en toda Sudamerica. También puedes seguir la cobertura de Diario Líbero para seguir el minuto a minuto de este enfrentamiento.

Historial de enfrentamientos entre Barcelona vs Frankfurt

En toda su historia, Barcelona y Eintracht Frankfurt se han enfrentado solamente dos veces y fue en la llave de la Europa League en los cuartos de final, que terminó a favor de los alemanes.