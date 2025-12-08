0
Gimnasia vs Estudiantes por el Clausura de Argentina

¿A qué hora juega Barcelona vs Frankfurt y dónde ver el partido de la Champions League?

El FC Barcelona buscará imponerse antes el Eintracht Frankfurt en el Spotify Camp Nou por la nueva jornada de la UEFA Champions League 2025/26.

Barcelona vs Frankfurt se jugará por la fecha 6 de la Champions League.
Barcelona vs Frankfurt se jugará por la fecha 6 de la Champions League. | Foto: Composición Líbero
Barcelona estará recibiendo en su estadio al Eintracht Frankfurt para lograr acercarse a los octavos de final de la Champions League. El partido se podrá ver en todo el mundo desde diferentes canales. Revisa los horarios según tu locación y canales para ver EN VIVO y EN DIRECTO el partido que corresponde a la jornada 6.

Pol Deportes viajará a España para retrasmitir un partido de la Champions League.

El FC Barcelona alista una nueva fiesta deportiva en el Spotify Camp Nou, pero esta vez por la Champions League y su rival será el Frankfurt. El equipo de Hansi Flick llega con algunas bajas; sin embargo, el buen momento que atraviesan en LaLiga también podrían motivarlos a conquistar una nueva victoria.

¿A qué hora juega el FC Barcelona vs Frankfurt?

Como medida preventiva, el club Barcelona anunció que las entradas estarán siendo puestas a la venta exclusivamente para los socios y así evitar lo que sucedió en el 2022, cuando el Camp Nou se llenó de aficionados alemanes. Revisa los horarios a continuación.

  • Perú: 3:00 p.m.
  • Ecuador: 3:00 p.m.
  • Colombia: 3:00 p.m.
  • Bolivia: 4:00 p.m.
  • Venezuela: 4:00 p.m.
  • Chile: 5:00 p.m.
  • Argentina: 5:00 p.m.
  • Brasil: 5:00 p.m.
  • Uruguay: 5:00 p.m.
  • España: 9:00 p.m.

¿Dónde ver Barcelona vs Frankfurt por la Champions League?

El partido entre Barcelona vs Frankfurt será transmitido a través de la señal de ESPN 2 y en Disney+ en toda Sudamerica. También puedes seguir la cobertura de Diario Líbero para seguir el minuto a minuto de este enfrentamiento.

Historial de enfrentamientos entre Barcelona vs Frankfurt

En toda su historia, Barcelona y Eintracht Frankfurt se han enfrentado solamente dos veces y fue en la llave de la Europa League en los cuartos de final, que terminó a favor de los alemanes.

  • Barcelona (2) vs Frankfurt (3) | 14/04/22
  • Frankfurt (1) vs Barcelona (1) | 07/04/22

