Jhilmar Lora da el batacazo y jugará en Brasil tras dejar Sporting Cristal: "Arreglado"

Sporting Cristal decidió no renovar contrato con Jhilmar Lora tras quedar fuera del proyecto deportivo 2026. Bajo la dirección de Paulo Autuori, el lateral derecho perdió protagonismo y terminó dejando el club que lo formó desde niño. Sin embargo, ahora el futbolista de 25 años dará la sorpresa migrando al exterior y en un país de buen balompié como es Brasil.

Jhilmar Lora remece el mercado y jugará en Brasil

Según pudo informar el periodista Julio Peña, Jhilmar Lora tiene todo avanzado para ser nuevo jugador del Gremio Novorizontino de la Serie B de Brasil. Este elenco terminó en el séptimo lugar en la temporada 2025, por lo que quedó cerca del ascenso al Brasileirao. Es por ello, que ahora apuestan por el lateral peruano en busca de conseguir el gran objetivo.

Lo curioso, es que este equipo es dirigido por Enderson Moreira, estratega brasileño que tuvo su pasado en Sporting Cristal y que siguió de cerca el rendimiento de Jhilmar Lora. En palabras del periodista, el mismo DT llamó al lateral nacional para que se incorpore a Gremio Novorizontino para el 2026.

"Jhilmar Lora tiene arreglado su pase al fútbol de Brasil. Deja Sporting Cristal y va a jugar en la Serie B de Brasil. Ha sido llamado por el propio técnico Enderson Moreira, ex Sporting Cristal. Es el Gremio Novorizontino de la Serie B de Brasil. Estuvo cerca de irse a Melgar, pero la llamada del propio técnico lo pondría en Brasil", informó el periodista Julio Peña.

(VIDEO: AquiTVO)

Jhilmar Lora estuvo en el radar de FBC Melgar

Si bien hubo informaciones que pusieron a Jhilmar Lora en varios clubes de la Liga 1, el periodista Julio Peña revela que tuvo un acercamiento serio con FBC Melgar de Arequipa para jugar la Liga 1 y Copa Sudamericana 2026. Sin embargo, tras el llamado de Enderson Moreira, el ex Sporting Cristal optará por migrar al exterior y darse una oportunidad de brillar fuera del Perú.

Valor de mercado de Jhilmar Lora

Según el portal "Transfermarkt", Jhilmar Lora tiene un valor de mercado de 650 mil euros a sus 25 años de edad. Es claro que su cifra ha ido decayendo por la poca continuidad en Sporting Cristal, ya que su mejor versión se dio en la temporada 2023, cuando llegó a valer 1 millón de euros.