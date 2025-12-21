- Hoy:
- Partidos de hoy
- Perú vs Bolivia
- Villarreal vs Barcelona
- Alianza Lima vs Universitario
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Fichajes Liga 1
- Tabla Liga Peruana de Vóley
Jhilmar Lora da el batacazo y jugará en Brasil tras dejar Sporting Cristal: "Arreglado"
Tras no renovar contrato con Sporting Cristal, Jhilmar Lora remece el mercado de pases al migrar al exterior en un club tradicional de Brasil.
Sporting Cristal decidió no renovar contrato con Jhilmar Lora tras quedar fuera del proyecto deportivo 2026. Bajo la dirección de Paulo Autuori, el lateral derecho perdió protagonismo y terminó dejando el club que lo formó desde niño. Sin embargo, ahora el futbolista de 25 años dará la sorpresa migrando al exterior y en un país de buen balompié como es Brasil.
PUEDES VER: Fernando Pacheco, ex Sporting Cristal, remece el mercado y se acerca a club campeón de Liga 1
Jhilmar Lora remece el mercado y jugará en Brasil
Según pudo informar el periodista Julio Peña, Jhilmar Lora tiene todo avanzado para ser nuevo jugador del Gremio Novorizontino de la Serie B de Brasil. Este elenco terminó en el séptimo lugar en la temporada 2025, por lo que quedó cerca del ascenso al Brasileirao. Es por ello, que ahora apuestan por el lateral peruano en busca de conseguir el gran objetivo.
Lo curioso, es que este equipo es dirigido por Enderson Moreira, estratega brasileño que tuvo su pasado en Sporting Cristal y que siguió de cerca el rendimiento de Jhilmar Lora. En palabras del periodista, el mismo DT llamó al lateral nacional para que se incorpore a Gremio Novorizontino para el 2026.
"Jhilmar Lora tiene arreglado su pase al fútbol de Brasil. Deja Sporting Cristal y va a jugar en la Serie B de Brasil. Ha sido llamado por el propio técnico Enderson Moreira, ex Sporting Cristal. Es el Gremio Novorizontino de la Serie B de Brasil. Estuvo cerca de irse a Melgar, pero la llamada del propio técnico lo pondría en Brasil", informó el periodista Julio Peña.
(VIDEO: AquiTVO)
Jhilmar Lora estuvo en el radar de FBC Melgar
Si bien hubo informaciones que pusieron a Jhilmar Lora en varios clubes de la Liga 1, el periodista Julio Peña revela que tuvo un acercamiento serio con FBC Melgar de Arequipa para jugar la Liga 1 y Copa Sudamericana 2026. Sin embargo, tras el llamado de Enderson Moreira, el ex Sporting Cristal optará por migrar al exterior y darse una oportunidad de brillar fuera del Perú.
Valor de mercado de Jhilmar Lora
Según el portal "Transfermarkt", Jhilmar Lora tiene un valor de mercado de 650 mil euros a sus 25 años de edad. Es claro que su cifra ha ido decayendo por la poca continuidad en Sporting Cristal, ya que su mejor versión se dio en la temporada 2023, cuando llegó a valer 1 millón de euros.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90