Sergio Markarian explotó contra periodista, lo palmoteó y le advirtió en vivo: "Sos mal tipo"

Sergio Markarian ha vuelto a ser noticia en las últimas horas, y no precisamente por algo ocurrido dentro de los campos de juego, sino por un resultado negativo que no le gustó que le recordaran, lo que hizo que terminara perdiendo los papeles en plena entrevista. Tan desagradable fue el episodio que el exentrenador de la selección peruana palmoteó al periodista y le advirtió que no volverá más al programa.

Este bochornoso incidente ocurrió durante una entrevista en el programa 'Las voces del fútbol' del medio El Espectador Deporte de Uruguay, donde el comunicador Julio Ríos le recordó su presencia en el famoso clásico del 8 contra 11 hombres que perdió Nacional cuando el equipo era dirigido por Sergio Markarian.

“De ese partido hablan todos, menos los jugadores de Peñarol que jugaron”, empezó diciendo un ofuscado Markarian, quien continuó: “No lo voy a decir. Sos un mala leche. Yo tengo en mi vida una sola macana, que es esa, y me la meten todos los que quieren joderme. Y me estás jodiendo”.

Mientras hacía estas declaraciones, el exentrenador de la selección peruana le hacía señales amenazantes con el dedo al periodista hasta llegar al punto de darle una palmada en la pierna.

“No vengo más. No vengo más. No vengo más”, continuó exclamando un airado Markarian, mientras el comunicador escuchaba sus declaraciones. “Sos un mal tipo. Una perdida me dijiste y no fue con ese equipo”, continuó el exestratega uruguayo.

Cuando fue consultado sobre por qué le había molestado ese resultado, Markarian expresó: “Yo sé lo que pasó ese día y no lo puedo decir. Sos re mala leche”. Tras ello, el periodista le dijo que era mejor que se retirara y no volviera más, a lo que el uruguayo aceptó y se fue del programa.