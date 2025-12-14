Dejó Universitario y confirmó que jugará con Cusco FC todo el 2026: "Hemos llegado a un acuerdo"

Cusco FC logró terminar la temporada de gran manera consiguiendo el cupo de 'Perú 2', clasificando a la fase de grupos de la Copa Libertadores. El cuadro imperial deberá conformar un plantel de primer nivel para poder destacar en el torneo. En ese sentido, una exfigura de Universitario de Deportes reveló que firmará contrato con los 'Dorados'.

PUEDES VER: Cusco FC y los posibles rivales que tendrá en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

Dejó Universitario y confirmó que jugará con Cusco FC todo el 2026

Teniendo en cuenta que Cusco FC deberá conformar un plantel de primer nivel se conoció que acordaron la firma de un exjugador crema. Se trata de José Zevallos, defensa que jugó varias temporadas en Universitario y que actualmente milita en el equipo cusqueño, aunque su contrato estaba próximo a terminar.

En ese sentido, después de la victoria ante Sporting Cristal, el lateral de 26 años señaló que sostuvo conversaciones con la directiva del club y finalmente llegaron a un acuerdo para poder extender su vínculo por una temporada más. Además, demostró su felicidad por disputar la Copa Libertadores.

Video: L1 MAX

"Me quedo un año más en Cusco FC, hemos llegado a un acuerdo y el otro año voy a jugar la Libertadores. Con Universitario ya jugué Libertadores, y ahora hacerlo con Cusco FC es una motivación tremenda", expresó.

De igual manera, Zevallos reveló su emoción por el logro obtenido con Cusco FC y destacó la gran unión que existe dentro del equipo. "Estamos felices. Lo merecíamos por toda la campaña que habíamos hecho, gracias a Dios logramos el objetivo. Somos un grupo muy sano, muy humilde, muy unido y eso nos llevó a lograr grandes cosas", añadió.

José Zevallos y su paso por Universitario

Zevallos formó parte de las divisiones menores de Universitario y fue promovido al primer equipo en 2018, jugando en total 5 temporadas con los cremas. No obstante, no logró hacerse un espacio en el primer equipo y salió del club en 2022. En total, el defensa jugó 41 partidos con la camiseta de la 'U', donde logró marcar un gol.