Facundo Callejo de Cusco FC se consolida como el máximo goleador de la Liga 1 2025

Cusco FC pudo remontar la llave ante Sporting Cristal ganando 2-0 y lograron clasificar de manera directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Los celestes se pusieron en ventaja con un 1-0 en la ida, pero no fue suficiente y se tendrán que conformar con ser Perú 3 y entrar a la fase previa del torneo internacional. Esta noche Cusco será una fiesta.

Más que merecido para Cusco FC, pues durante la temporada demostraron ser un equipo regular y aprovecharon muy bien su localía. El éxito del DT Miguel Rondelli no habría sido posible sin la presencia de Facundo Callejo. El delantero argentino cerró la temporada anotando un gol y de paso se consagró como el máximo goleador de la Liga 1.

Facundo Callejo entre lágrimas tras ser figura y goleador de Cusco FC en la Liga 1 / Fuente: FDF

Así entre lágrimas cerró la temporada con Cusco FC. Facundo Callejo disputó un total de 33 partidos, siendo titular en 27 de ellos y anotando un total de 25 goles en la Liga 1. También aportó 3 asistencias. Si bien su deseo sería seguir jugando con el equipo cuzqueño, lo más probable es que reciba muchas ofertas por su rendimiento.

Facundo Callejo es el goleador de la Liga 1 2025

Con 25 goles se quedó con la corona de máximo artillero esta temporada, seguido del peruano Jhonny Vidales que anotó 19 goles con la camiseta de Melgar. Facundo Callejo se mostró muy contento a lo largo de la temporada por sus logros. Además, fue uno de los goleadores argentinos en el año compartiendo lista con jugadores de la talla de Lionel Messi.

El futuro de Facundo Callejo

Se habló de una posibilidad de ser refuerzo de Universitario para la temporada 2026, pero eso se habría enfriado. El delantero de 33 años no solo tendría propuestas del Perú, sino también de países del exterior como Argentina, Colombia y hasta Brasil. Por ahora seguirá siendo delantero de Cusco FC, pues tiene contrato hasta fines del 2027.