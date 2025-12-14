Cusco FC y los posibles rivales que tendrá en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

Cusco FC cerró una temporada de ensueño venciendo por 2-1 en el global a Sporting Cristal en los playoffs de la Liga 1. Si bien no lograron el objetivo principal del título nacional, el cuadro imperial logró quedar como 'Perú 2' y clasificar la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde deberá enfrentar a duros rivales rumbo a los octavos de final.

Los posibles rivales de Cusco FC en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

El equipo de Miguel Rondelli logró sellar con broche de oro una temporada de ensueño y celebró con su hinchada su pase a la Copa Libertadores. Sin embargo, deberán seguir manteniendo su mejor ritmo y armar una amplia plantilla para poder disputar dos torneos a la vez.

Cabe señalar que en esta etapa del torneo continental, Cusco FC deberá enfrentar a los rivales más difíciles del continente, ya que la gran mayoría de ellos son campeones y subcampeones de sus respectivas ligas. De esta forma, a continuación, te dejamos a sus posibles contrincantes.

Bolivia: Always Ready y Bolívar.

Chile: Coquimbo Unido y Universidad Católica.

Colombia: Independiente Santa Fe y Junior o Tolima.

Argentina: Lanús, Platense, Estudiantes, Independiente Rivadavia, Rosario Central y Boca Juniors.

Brasil: Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense y Campeón de Copa Brasil o Botafogo.

Ecuador: Independiente del Valle y Liga de Quito o Barcelona SC.

Paraguay: Cerro Porteño y Libertad.

Uruguay: Nacional y Peñarol.

Venezuela: Universidad Central y Deportivo La Guaira.

De estos equipos, los más complicados son los equipos bolivianos por su factor de altura, incluso superior a la de Cusco. Además, de los equipos brasileños que siempre son duros rivales a vencer y potenciales candidatos al título. Por otro lado, también hay otros gigantes como Boca Juniors, Peñarol, Independiente del Valle, Universidad Católica, entre otros.

Cusco FC logró terminar el año como Perú 2 y clasificó a la fase de grupo de Copa Libertadores.

¿Cuándo será el sorteo de la Copa Libertadores 2026?

De acuerdo a lo informado por la Conmebol, el sorteo de la Copa Libertadores se realizará el jueves 18 de diciembre a las 10:00 a.m. (hora peruana). En esta ceremonia, Cusco FC conocerá a que grupo queda asignado y a sus rivales confirmados.

Cusco FC ganó millonaria suma por clasificar a fase de grupos de la Libertadores

Por si esto no fuese poco, Cusco FC logró sumar 3 millones de dólares en sus arcas, monto que otorga la Conmebol por clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores (un millón por cada partido de local). Además, tendrá la opción de aumentar esta cifra por cada partido que gane en esta instancia.