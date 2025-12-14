- Hoy:
- Partidos de hoy
- Cusco vs Sporting Cristal
- Alavés vs Real Madrid
- Universitario
- Alianza Lima
- Tabla Liga Peruana de Vóley
El millonario montó que perdieron Cristal y Alianza Lima por no ser Perú 2 en la Libertadores
Alianza Lima y Sporting Cristal perdieron un millonario dinero tras no lograr clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.
Sporting Cristal, Alianza Lima y el Cusco FC tenían la oportunidad de clasificar como Perú 2 a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Sin embargo, debido a su buen desempeño, los cusqueños lograron ingresar al vencer al equipo celeste en un duelo de eliminación directa, lo que provocó que estos últimos y el equipo blanquiazul perdieran una gran cantidad de dinero.
PUEDES VER: Cusco FC le remontó el marcador a Sporting Cristal y se quedó con el 'Perú 2' de la Liga 1
Alianza Lima y Sporting Cristal perdieron millonario dinero tras no clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026
Cusco FC se consagró con el cupo número dos de la Copa Libertadores y, con ello, logró clasificar a la fase de grupos, donde tendrá que esperar hasta el sorteo para conocer a sus próximos 3 rivales.
Tras vencer a Sporting Cristal en el duelo clasificatorio, el cuadro cusqueño también tiene otra razón para celebrar, ya que ganará un grandioso monto al ingresar a esta instancia del torneo internacional.
Tras ello, la CONMEBOL premiará a Cusco FC con un monto de 3 millones de dólares por haber clasificado a la fase de grupos de la Libertadores 2026. Mientras que Alianza Lima y Sporting Cristal se perderán de ganar este costoso dinero.
Cusco FC clasificó a la Copa Libertadores 2026 como Perú 2.
Los únicos equipos que recibirán el monto mencionado serán Universitario de Deportes, tras quedar como Perú 1, y ahora el equipo cusqueño, tras alcanzar ser Perú 2 al vencer a Cristal.
Por su lado, el cuadro del Rímac terminó estos play-offs como Perú 3 y disputarán una instancia después que Alianza Lima, que acabó este mata-mata como Perú 4, por lo que tendrá que hacer el mismo camino de la edición 2025 en la Copa Libertadores.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90