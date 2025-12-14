El millonario montó que perdieron Cristal y Alianza Lima por no ser Perú 2 en la Libertadores

Sporting Cristal, Alianza Lima y el Cusco FC tenían la oportunidad de clasificar como Perú 2 a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Sin embargo, debido a su buen desempeño, los cusqueños lograron ingresar al vencer al equipo celeste en un duelo de eliminación directa, lo que provocó que estos últimos y el equipo blanquiazul perdieran una gran cantidad de dinero.

Alianza Lima y Sporting Cristal perdieron millonario dinero tras no clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

Cusco FC se consagró con el cupo número dos de la Copa Libertadores y, con ello, logró clasificar a la fase de grupos, donde tendrá que esperar hasta el sorteo para conocer a sus próximos 3 rivales.

Tras vencer a Sporting Cristal en el duelo clasificatorio, el cuadro cusqueño también tiene otra razón para celebrar, ya que ganará un grandioso monto al ingresar a esta instancia del torneo internacional.

Tras ello, la CONMEBOL premiará a Cusco FC con un monto de 3 millones de dólares por haber clasificado a la fase de grupos de la Libertadores 2026. Mientras que Alianza Lima y Sporting Cristal se perderán de ganar este costoso dinero.

Cusco FC clasificó a la Copa Libertadores 2026 como Perú 2.

Los únicos equipos que recibirán el monto mencionado serán Universitario de Deportes, tras quedar como Perú 1, y ahora el equipo cusqueño, tras alcanzar ser Perú 2 al vencer a Cristal.

Por su lado, el cuadro del Rímac terminó estos play-offs como Perú 3 y disputarán una instancia después que Alianza Lima, que acabó este mata-mata como Perú 4, por lo que tendrá que hacer el mismo camino de la edición 2025 en la Copa Libertadores.