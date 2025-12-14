Era evidente la desazón de los jugadores de Sporting Cristal tras no sostener la ventaja de la ida ante Cusco FC. El equipo de Rondelli se hizo fuerte en casa y ganó 2-0, dejando así sin chances a los celestes de clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Una de las figuras de la llave pasada ante Alianza Lima no pudo mantener su silencio y dio la cara por su equipo, se trata de Martín Távara.

PUEDES VER: Sporting Cristal y los posibles rivales que enfrentará en Fase 2 de la Copa Libertadores 2026

El volante sabe muy bien que Sporting Cristal estaba cerca del objetivo, pero fallaron cuando no debían hacerlo y eso les pasó factura. De anotarle un triplete a Alianza Lima, se quedó con las ganas de volver a ser la figura ante Cusco FC. El mismo Távara hizo mea culpa de lo sucedido tras el final del partido. Seguro que ya piensa en su revancha.

"Es una plaza difícil, el rival también juega. Por pequeños detalles perdemos una clasificación directa. Nos vamos fastidiados, también creamos situaciones. Teníamos ventaja, teníamos que hacer nuestro juego, también nos tiramos atrás y el rival en su plaza juega y se hace fuerte", comentó Martín Távara. No hay duda que se ha convertido en uno de los referentes de Sporting Cristal.

Los números de Martín Távara en 2025

A pesar de que no pudo conseguir el objetivo principal con Sporting Cristal, Martín Távara cerró un año bueno en lo personal. El volante registró un total de 10 goles y 6 asistencias, convirtiéndose en pieza fundamental de su equipo. Para ser volante sus números son totalmente aceptables. Este año jugó un total de 40 partidos con la camiseta celeste.

El futuro de Martín Távara en Sporting Cristal

Ser uno de los mejores jugadores de Sporting Cristal lo va a poner en el escritorio de varios clubes, pero parece que su compromiso está con el conjunto cervecero. El volante de 26 años tiene contrato por todo el 2026, por lo que lo estaríamos viendo vestido de celeste el próximo año. De mantener el nivel, no hay que descartar que sea uno de los fijos en la Selección Peruana.