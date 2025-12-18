2 de Mayo contrató a exdelantero de San Lorenzo para eliminar a Alianza Lima de la Libertadores

¡Va con todo! 2 de Mayo salió elegido como el rival de Alianza Lima en la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026, en donde ambos clubes se enfrentarán con el objetivo de seguir avanzando de ronda hasta llegar a la Fase de Grupos del torneo continental. En ese sentido, el elenco paraguayo sorprendió a sus hinchas anunciando la contratación de un potente delantero para eliminar a los íntimos.

Como sabemos, tras el sorteo de la Conmebol, habrá enfrentamiento entre los de Matute y el 'Gallo Norteño' dentro de dos meses, por lo que ambos cuadros vienen preparándose de la mejor manera y realizando sus respectivos fichajes. Los blanquiazules han anunciado de momento a Jairo Vélez y Luis Ramos como sus principales refuerzos dentro del campo, mientras que su nuevo director técnico es Pablo Guede.

Por su parte, 2 de Mayo confirmó la ampliación de contrato con una de sus principales figuras. "Renovación confirmada en el Gallo Norteño El Club Sportivo 2 de Mayo informa la renovación de contrato de Matías Cáceres, quien continuará defendiendo los colores de la institución durante la temporada 2026. El “23” norteño seguirá aportando goles, compromiso y jerarquía al proyecto deportivo del club, reafirmando los objetivos trazados para el próximo año. ¡Juntos, Fernando Matías!", indicó mediante su cuenta oficial de 'X'.

2 de Mayo renovó a su delantero previo al duelo con Alianza Lima.

Números de Fernando Cáceres este 2025

El delantero esta temporada disputó un total de 25 partidos con el 'Gallo Norteño' y llegó a anotar 11 goles en ese lapso. Eso sí, en la Primera División de Paraguay apenas disputó el 33% de minutos posibles y por ello sus números no han sido nada malos. Fernando Matías Cáceres promete ser un dolor de cabeza para Alianza Lima en la Copa Libertadores 2026.

¿En qué clubes ha jugado Fernando Cáceres?

Pese a que tiene 29 años, Fernando Cáceres únicamente ha formado parte de tres clubes en toda su carrera como futbolista profesional, la cual comenzó recién en el 2023. Estos son los equipos en los que ha jugado el delantero: