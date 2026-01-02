0

Estuvo en Cristal el 2025 y sorprende al firmar por icónico club de Liga 1: "¡Bienvenido!"

Futbolista sorprendió a los hinchas de Sporting Cristal al ser anunciado en un club rival de la Liga 1 para luchar en la temporada 2026.

Erickson Acuña
El mercado de pases de la Liga 1 sorprende a hinchas.
El mercado de pases de la Liga 1 sorprende a hinchas. | Sporting Cristal | Composición: Líbero
La Liga 1 2026 está próxima a iniciar y los diferentes equipos se enfocan en el mercado de pases donde las renovaciones, fichajes y salidas se vienen dando. En ese contexto, un jugador que estuvo hasta el 2025 en Sporting Cristal llamó la atención de los hinchas firmando por un icónico club.

Club de la Liga 1 contará con ex Universitario el 2026.

Cabe recordar que en las últimas semanas el cuadro rimense anunció la salida de diferentes jugadores con quienes no contará esta temporada. De esta manera, el deportista cerró un capítulo importante en su carrera y ahora formará parte de un rival del elenco del Rímac en el balompié nacional.

Clubes de la Liga 1 se alistan para la temporada 2026

“¡Juventud con experiencia en primera! Saludamos a Gilmar Paredes, quien jugará por el ‘Gavilán’, club tradición de nuestra región. ¡Bienvenido, Gilmar!”, escribió UTC en sus redes sociales como parte de la presentación del futbolista. Como era de esperarse, generó diversas reacciones en los aficionados. 

Gilmar Paredes

UTC presentó así a Gilmar Paredes como su refuerzo

Cabe mencionar que el lateral derecho surgió de las divisiones menores de Sporting Cristal, convirtiéndose en uno de los talentos del club. Tras lucirse con sus actuaciones recibió el llamado de la selección peruana de la categoría sub-20. Disputó un total de 15 partidos con la Blanquirroja y logró anotar un gol.

El futbolista estuvo a préstamo en diferentes clubes y llega a Cajamarca en busca de continuidad, por lo que no desaprovechará la oportunidad de luchar para ganarse un espacio en el once titular del plantel.

Gilmar Paredes: valor en el mercado

Según Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, Gilmar Paredes tiene un valor en el mercado actual de 275 mil €.

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

