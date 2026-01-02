Universitario lo dejó en libertad y ahora decidió firmar con histórico club peruano: "Delantero..."

El mercado de pases de la Liga 1 sigue sorprendiendo a los hinchas de los diferentes clubes con su objetivo de conseguir el título nacional, o en algunos casos destacar a nivel internacional. En ese sentido, un futbolista llamó la atención al estampar su firma por un tradicional equipo para la temporada 2026.

Las instituciones deportivas saben que si quieren conseguir la meta necesitan de importantes elementos en el campo, por lo que las renovaciones, fichajes y salidas continúan. En esta ocasión, un jugador que formó parte del plantel de Universitario de Deportes fue confirmado en un icónico club.

Equipos de la Liga 1 arman sus planteles para el 2026

“Guillermo Larios 2026. Será su cuarta temporada defendiendo la camiseta del Vendaval. Nuestro delantero continúa en casa, con el mismo compromiso, sacrificio y ambición de gol de siempre. ¡Vamos con todo, Guille! El Vendaval sigue firme en ataque”, escribió Alianza Atlético de Sullana en sus redes sociales.

Alianza Atlético confirmó así a Guillermo Larios

Cabe recordar que el atacante fue parte de la ‘U’ hasta el 2022, año en que terminó su contrato, y firmó para el 2023 por el ‘Vendaval’, siendo su nuevo reto deportivo. El futbolista puede jugar de delantero y de extremo en el campo.

De esta manera, el cuadro norteño sigue preparando su plantilla para luchar en la Liga 1 2026 donde espera conseguir el título nacional y ser una de las sorpresas del campeonato peruano. Además de llegar lejos a nivel internacional cuando afronte la Copa Sudamericana.

Guillermo Larios: valor en el mercado

De acuerdo a Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, Guillermo Larios tiene un valor en el mercado actual de 350 mil €.