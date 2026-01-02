Alianza Lima lo quería como fichaje y ahora impacta firmando por histórico de Liga 1: "Hasta 2027"

Alianza Lima busca reforzar su plantel de la mejor manera para el inicio de la Liga 1 2026, donde tendrá la obligación de poder alzarse con el título. En medio del mercado de pases, los blanquiazules habían mostrado su interés en poder fichar a un destacado defensa nacional; no obstante, acaba de firmar un club histórico del fútbol peruano.

La dirección deportiva de Alianza Lima venía analizando a varios jugadores para poder concretar sus fichajes y potenciar su plantel que ha sufrido una reestructuración. Precisamente, uno de los jugadores que más sonó fue Jhair Soto, quien tuvo una destacada actuación en la última temporada con la camiseta de ADT de Tarma, por lo que despertó el interés de los blanquiazules.

El destacado defensa estuvo en carpeta del cuadro 'íntimo', aunque la operación no prosperó. En ese sentido, Soto acaba de dar la gran sorpresa al renovar su vínculo con ADT de Tarma, poniendo fin a todos los rumores de una posible salida para el 2026. La renovación fue oficializada por el club en sus redes sociales.

Jhair Soto, futbolista que interesaba en Alianza Lima, renovó contrato con ADT.

"Jhair Soto renueva con ADT hasta la temporada 2027. Seguirá defendiendo nuestros colores y representando a Tarma con valentía, compromiso y orgullo. ¡Seguimos juntos, Jhair!", fue el mensaje que dejó el club en sus redes sociales.

Cabe señalar que Jhair Soto es uno de los jugadores con mayor proyección en el fútbol peruano e incluso fue convocado con la selección peruana para afrontar el amistoso internacional ante Bolivia.

Alianza Lima quería el fichaje de Jhair Soto

El interés del elenco victoriano en contar con los servicios de Jhair Soto fue confirmado por el periodista deportivo Gerson Cuba, especializado en tienda blanquiazul, quien señaló que la directiva lo tenía en carpeta para un posible fichaje.

"Jhair Soto, defensa de ADT, atraviesa un buen momento en el equipo de Tarma y también ha ingresado en el radar de Alianza Lima con miras al 2026", había mencionado el citado comunicador hace unos meses.