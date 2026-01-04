Javier Rabanal dejó rotundo mensaje tras conocer Campo Mar de Universitario: "Por primera vez..."

Universitario de Deportes está próximo a iniciar su pretemporada bajo el mando del DT Javier Rabanal. El técnico español llegó a nuestro país para iniciar los preparativos y uno de ello fue conocer las inmediaciones de Campo Mar. Tras ello, el estratega no dudó en dejar un impactante mensaje tras su primera visita al campo de entrenamiento de los cremas.

Javier Rabanal dejó rotundo mensaje tras conocer Campo Mar de Universitario

Una de las primeras actividades de Javier Rabanal tras tomar el mando de Universitario fue dirigirse hacia Campo Mar para conocer las instalaciones del club, donde realizarán la pretemporada. El técnico tuvo una visita guiada por la directiva crema, encabezada por el administrador Franco Velazco.

Luego de ello, el técnico español no dudó en compartir un mensaje en sus redes sociales y compartir el video de su llegada. En su pronunciamiento, Rabanal dejó en claro que espera con ansias el inicio de los trabajos para poder conocer al equipo e iniciar el proyecto rumbo al tetracampeonato.

"Ayer visitamos por primera vez las instalaciones del primer equipo y de la cantera. Mañana llegan los más importantes: los futbolistas. Tiempo de meterle trabajo al equipo. Todos juntos. ¡Que ruede el balón, Universitario!", fue el mensaje que dejó el técnico en su cuenta de 'X'.

Este mensaje deja en claro la filosofía del ex DT de Independiente del Valle, reafirmando su predisposición para trabajar arduamente desde el primer día. Asimismo, en el video, Rabanal se mostró satisfecho y feliz con el equipamiento del club.

La primera medida de Javier Rabanal para la pretemporada

De acuerdo a lo informado por Franco Velazco, durante un diálogo con 'Tiempo Crema', Universitario no realizará entrenamientos a puertas abiertas, esto se debe a que es un pedido expreso del DT Jabier Rabanal. De esta forma, el único partido preparativo que contará con hinchas será la 'Noche Crema'.