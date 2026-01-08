Liga 1 confirmó la lista de 18 clubes que jugarán el Torneo Apertura y Clausura 2026

0

A poco de que comience la Liga 1 2026, el campeonato peruano confirmó a los 18 clubes que disputarán tanto el Torneo Apertura como Torneo Clausura esta temporada. Entre ellos están Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal, por lo que te contamos cuáles son todos los demás y también si hay alguna novedad con respecto a los elencos ascendidos de la Liga 2.

Para esta edición del torneo nacional, al igual que la campaña pasada, únicamente habrán 3 equipos de Lima, que son precisamente los grandes del fútbol peruano. Recordemos que Sport Boys no pertenece a la capital, sino al Callao que es una provincia constitucional. Además, hay un total de 11 elencos que tienen como localía ciudades con altura, lo que complica muchos a las escuadras limeñas.

Liga 1 2026: los 18 clubes que participarán

Estos son todos los clubes en orden alfabético:

  • ADT
  • Alianza Atlético
  • Alianza Lima
  • Atlético Grau
  • Cienciano
  • Comerciantes Unidos
  • Cusco FC
  • Deportivo Garcilaso
  • Deportivo Moquegua
  • FBC Melgar
  • FC Cajamarca
  • Juan Pablo II
  • Los Chankas
  • Sport Boys
  • Sport Huancayo
  • Sporting Cristal
  • Universitario
  • UTC

¿Cuáles son los clubes de la Liga 1 2026 que juegan en altura?

Estos son los 11 clubes de la Liga 1 2026 que ejercen localía en la altura: ADT (Tarma), Cienciano (Cusco), Cusco FC (Cusco), Deportivo Garcilaso (Cusco), Comerciantes Unidos (Cutervo), FC Cajamarca (Cajamarca), UTC (Cajamarca), Los Chankas (Andahuaylas), Sport Huancayo (Huancayo), Deportivo Moquegua (Moquegua) y FBC Melgar (Arequipa).

Fixture de la Liga 1 2026

El sorteo de la Liga 1.

Este viernes 9 de enero desde las 19.00 horas de Perú se llevará a cabo la ceremonia en la que se revelará el fixture de la Liga 1 2026, tanto para el Torneo Apertura como Clausura. La transmisión del evento será mediante la señal de L1 MAX para todo el territorio peruano y podrás conocer cada uno de los partidos de Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal, y demás.

