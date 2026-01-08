Liga 1 confirmó la lista de 18 clubes que jugarán el Torneo Apertura y Clausura 2026

A poco de que comience la Liga 1 2026, el campeonato peruano confirmó a los 18 clubes que disputarán tanto el Torneo Apertura como Torneo Clausura esta temporada. Entre ellos están Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal, por lo que te contamos cuáles son todos los demás y también si hay alguna novedad con respecto a los elencos ascendidos de la Liga 2.

Para esta edición del torneo nacional, al igual que la campaña pasada, únicamente habrán 3 equipos de Lima, que son precisamente los grandes del fútbol peruano. Recordemos que Sport Boys no pertenece a la capital, sino al Callao que es una provincia constitucional. Además, hay un total de 11 elencos que tienen como localía ciudades con altura, lo que complica muchos a las escuadras limeñas.

Liga 1 2026: los 18 clubes que participarán

Estos son todos los clubes en orden alfabético:

ADT

Alianza Atlético

Alianza Lima

Atlético Grau

Cienciano

Comerciantes Unidos

Cusco FC

Deportivo Garcilaso

Deportivo Moquegua

FBC Melgar

FC Cajamarca

Juan Pablo II

Los Chankas

Sport Boys

Sport Huancayo

Sporting Cristal

Universitario

UTC

¿Cuáles son los clubes de la Liga 1 2026 que juegan en altura?

Estos son los 11 clubes de la Liga 1 2026 que ejercen localía en la altura: ADT (Tarma), Cienciano (Cusco), Cusco FC (Cusco), Deportivo Garcilaso (Cusco), Comerciantes Unidos (Cutervo), FC Cajamarca (Cajamarca), UTC (Cajamarca), Los Chankas (Andahuaylas), Sport Huancayo (Huancayo), Deportivo Moquegua (Moquegua) y FBC Melgar (Arequipa).

Fixture de la Liga 1 2026

El sorteo de la Liga 1.

Este viernes 9 de enero desde las 19.00 horas de Perú se llevará a cabo la ceremonia en la que se revelará el fixture de la Liga 1 2026, tanto para el Torneo Apertura como Clausura. La transmisión del evento será mediante la señal de L1 MAX para todo el territorio peruano y podrás conocer cada uno de los partidos de Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal, y demás.