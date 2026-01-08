En Argentina dan importante noticia sobre Independiente que puede beneficiar a Alianza Lima

Alianza Lima está haciendo parte de su pretemporada en Uruguay porque recibió una invitación para jugar la Serie Río de la Plata. El equipo de Pablo Guede viene trabajando con el plantel completo, salvo Kevin Quevedo por una lesión en el tobillo y por Luis Advíncula que aún no ha llegado a Uruguay. El partido del debut será ante Independiente de Avellaneda.

Ambos equipos ya se habían enfrentado anteriormente, fue en la Copa Sudamericana 2017, en una llave ida y vuelta que terminó ganando Independiente con global de 1-0. Ahora han pasado 9 años, será la 'revancha'.

Para el sábado muchos hinchas estarán a la espera del partido. Alianza Lima se ha reforzado de gran manera y son los grandes candidatos al título, a pesar de que Universitario tiene en mente el tricampeonato. Veremos como les va a los blanquiazules en Uruguay, parece que tendrán cierta ventaja en su primer partido.

Plantel de Independiente para la Serie Rio de la Plata



¿Qué revelaron en Argentina sobre Independiente?

Según lo que comentaron en ESPN, el 'Rey de Copas' estaría pensando disputar el partido ante Alianza Lima con juveniles y suplentes. La idea del equipo argentino sería darle rodaje a todos los jugadores de su plantilla que vienen haciendo la pretemporada en Uruguay. Esto podría ser una gran ventaja para los blanquiazules, que estrenaría su once titular.

El posible once de Alianza Lima

El equipo de Pablo Guede podría estar conformado por Guillermo Viscarra, D' Alessandro Montenegro, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Miguel Trauco, Sergio Peña, Fernando Gaibor, Jairo Vélez, Alan Cantero, Eryc Castillo y Paolo Guerrero. Lo más probable es que durante el partido, el DT haga más de 5 cambios para ver el funcionamiento del equipo.