¿Advertencia? Figura de Alianza Lima dejó sorpresivo mensaje a Luis Advíncula: "A hacer lo tuyo"

Se sabe a la perfección que Alianza Lima tiene como principal objetivo salir campeón de la Liga 1 para dejar atrás la sequía de títulos y para ello, el club sumó destacados fichajes. Precisamente uno de los últimos en sumarse fue Luis Advíncula luego de rescindir su contrato con Boca Juniors.

La llegada de Luis Advíncula a Alianza Lima ha causado ilusión en toda la hinchada para la temporada 2026. El experimentado jugador vuelve al fútbol peruano para sumar su calidad y experiencia a uno de los equipos más grandes de la liga local. El 'Rayo' llegó a Uruguay para sumarse a la concentración del plantel bajo el mando de Pablo Guede.

Figura de Alianza Lima deja mensaje dedicado a Luis Advíncula

Luego de confirmarse la llegada de Luis Advíncula a Alianza Lima, Clarivett Yllescas, quien es amiga muy cercana al 'Rayo' le dedicó un emotivo mensaje en sus redes sociales para celebrar su llegada al club blanquiazul.

"Qué linda te queda, monito. Ahora a hacer lo tuyo. Te amo", fue la dedicatoria junto a la publicación de Alianza Lima anunciando el fichaje del futbolista de 35 años. De momento, no se ha confirmado si Advíncula hará su esperado debut ante Independiente, ya que es uno de los últimos jugadores en sumarse a Uruguay.

Jugadora del equipo de Alianza celebra llegada de Advíncula.

Luis Advíncula regresa al fútbol peruano luego de sumar experiencia en ligas de Europa y también en Sudamérica. A nivel nacional, el 'Rayo' tuvo la oportunidad de vestir la camiseta del Juan Aurich y también de Sporting Cristal.

¿Cuándo juega Alianza Lima?

Alianza Lima estará haciendo su gran debut bajo el mando de Pablo Guede ante Independiente este sábado 10 de enero desde las 19:00 horas. Luego se medirá ante Unión Santa Fe y finalmente frente a Colo Colo en la Serie Río de la Plata.