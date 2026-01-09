Norberto Araujo, ex Sporting Cristal, estuvo cerca de la Liga 1 y ahora firma por inédito club: "Éxitos"

Uno de los exfutbolistas que dejó huella en el fútbol peruano fue Norberto Araujo. El central defendió las camisetas de Sport Boys y Sporting Cristal, logrando el máximo galardón con los celestes en la temporada 2005. Luego de décadas, ahora el uruguayo se desempeña como director técnico, y para este 2026 sonó en mítico club de Liga 1.

Se trata de Sport Boys del Callao, quien lo tuvo en su radar para que sea el flamante estratega de los rosados en la Liga 1 2026. Sin embargo, las negociaciones no llegaron a más y el estratega tuvo que definir su futuro para este año. Es por ello, que desde Ecuador confirmaron el nuevo club para Norberto Araujo.

Norberto Araujo, campeón con Sporting Cristal, firma por inédito club

Norberto Araujo será nuevo director técnico de Aucas de Ecuador por toda la temporada 2026. Luego de su experiencia en Deportivo Cuenca, el uruguayo ha sido bien visto por la directiva del 'Ídolo de Quito' para que asuma las riendas del club y busque cada uno de los objetivos del año.

"Norberto Araujo es el nuevo timonel del proyecto deportivo Aucas 2026. Desde hoy, junto a su cuerpo técnico, inicia el trabajo con el plantel, dando paso a una nueva etapa marcada por el compromiso y la ambición deportiva. ¡Éxitos, profe! Bienvenido", se lee en las redes sociales oficiales de Aucas.

¿Qué clubes ha dirigido Norberto Araujo?

Norberto Araujo inició su etapa como director técnico en Cumbayá de Ecuador a inicios del 2024. Luego de ello, en septiembre del mismo año pasó a dirigir a Deportivo Cuenca, con el que duró hasta diciembre del 2025. Ahora, este 2026 inicia una nueva etapa en su profesión al estar al mando de Aucas.

Títulos de Norberto Araujo como jugador

Fue campeón nacional con Sporting Cristal en la temporada 2025. El defensa fue clave en el equipo celeste que definió el título ante Cienciano del Cusco. Luego de ello, fue dos veces campeón de la Liga Ecuatoriana con LDU en las ediciones 2007 y 2010.