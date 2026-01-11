Pablo Guede reveló si jugará con Guerrero y Girotti de titulares en Alianza Lima: "Tengo..."

Alianza Lima se encuentra preparando en la Serie Río de La Plata para comenzar con el pie derecho en la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026. Por ello, en medio de su pretemporada, existe la gran incógnita de quién será el delantero titular del cuadro blanquiazul y es por eso que el técnico Pablo Guede reveló a quién utilizará como 9 entre Paolo Guerrero o Federico Girotti o si jugarán ambos en el once.

Pablo Guede reveló si jugará con Guerrero o Girotti como delantero de Alianza Lima

Después de la derrota ante Independiente en la primera fecha de la Serie Río de La Plata, Guede fue entrevistado por el periodista José Varela. En la entrevista, se le consultó sobre cómo formará el equipo en los próximos encuentros en la delantera, ya que existe la incertidumbre sobre si Guerrero o Girotti serán titulares o si ambos jugarán juntos.

Ante esta gran cuestión, el técnico argentino reveló que todo dependerá del rival al que enfrenten, ya que tiene pensado alternar estrategias, pues puede considerar jugar con un solo delantero o con los dos juntos en cancha.

Video: José Varela

"Dependiendo del rival, según cómo estén, tengo variantes arriba que nos pueden ayudar en cualquier momento. Creo que pueden jugar los dos juntos, puede jugar uno, depende, pero creo que estamos bien", confesó.

De esta forma, Pablo Guede afirmó que Paolo Guerrero o Federico Girotti tienen grandes opciones para ser titulares juntos en Alianza Lima, sin embargo todo dependerá del equipo al que disputen por Liga 1 o Copa Libertadores.

Federico Girotti habló sobre Paolo Guerrero

Después de perder 2-1 ante Independiente, Federico Girotti fue entrevistado por la cadena ESPN, donde le consultaron sobre cómo ve hacer dupla con Paolo Guerrero en la delantera de Alianza Lima

"Me tocó hacer el retroceso de extremo por derecha. Es una posición nueva. Lo hice en San Lorenzo un poco, ahora jugando con Paolo (Guerrero). Es un poco acostumbrarse a eso, pero para lo que necesite el equipo, ahí voy a estar", sostuvo.