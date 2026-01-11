Independiente mandó particular mensaje tras derrotar a Alianza Lima: "Buen..."

¡Se pronunció! Independiente derrotó 2-1 a Alianza Lima por la primera fecha de la Serie Río de La Plata 2026, torneo de pre temporada muy conocido en Sudamérica. Tras ello, y sobre todo porque comenzaron perdiendo el partido, los de la Avellaneda dejaron un contundente mensaje en sus redes sociales que emocionó a su hinchada.

Los aficionados criticaron mucho a su elenco debido a que iniciaron con el marcador abajo tras el gol de Alan Cantero en tienda íntima, y pese al triunfo no se mostraron muy optimistas. Sobre todo porque al ser un duelo amistoso no se fijan tanto en el resultado sino en el funcionamiento del equipo y al parecer eso no les terminó de gustar. Por ello, el 'Rojo' buscó disipar las dudas con una emotiva publicación.

"Buen domingo", publicó Independiente junto a la foto de uno de sus futbolistas en el partido amistoso ante Alianza Lima por la Serie Río de La Plata 2026. De inmediato, los hinchas no dudaron en dejar su mensaje de apoyo al plantel y esperan con ansias los próximos compromisos que tendrán en el torneo, que serán ante Everton y Montevideo Wanderers.

Independiente y su mensaje tras victoria sobre Alianza Lima.

Por su parte, Alianza Lima chocará este miércoles 14 de enero ante Unión de Santa Fe desde las 16.15 horas y cerrará el torneo de pre temporada ante Colo Colo el domingo 18 del mismo mes a las 19.00 horas de Perú. Tras ello volverá a nuestro país para recibir al Inter Miami de Lionel Messi el sábado 24 de enero, quedando así listo para iniciar la Liga 1 y Copa Libertadores.

¿Dónde ver la Serie Río de La Plata 2026?

Podrás ver toda la Serie Río de La Plata 2026 mediante la señal de ESPN y Disney Plus, si cuentas con una suscripción a la mencionada plataforma de streaming. Asimismo, en el diario Líbero te brindaremos el minuto a minuto y transmisión por YouTube de todos los encuentros de Alianza Lima en este campeonato amistoso.