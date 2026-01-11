0
Barcelona vs Real Madrid por la Supercopa de España

José Carlos Fernández dio tajante opinión sobre jugadores de Alianza Lima: "Con sobrepeso..."

Alianza Lima inició sus partidos amistosos con una derrota ante Independiente de Avellaneda y se evidenció el estado físico de algunos de sus jugadores.

José Carlos Fernández, exjugador de Alianza Lima, dejó dura opinión.
José Carlos Fernández, exjugador de Alianza Lima, dejó dura opinión.
A pocas semanas de dar inicio a la temporada de manera oficial, Alianza Lima está afrontando una serie de partidos amistosos como parte de la Serie Río de la Plata que se juega en Uruguay. En su primer enfrentamiento ante Independiente, el cuadro blanquiazul no pudo conseguir la victoria y también se evidenció el rendimiento de importantes futbolistas que quedaron en deuda el año pasado.

Para el hincha blanquiazul, José Carlos Fernández es uno de los referentes ofensivos que pasó a la historia del club. Su paso por el equipo es recordado por su efectividad goleadora. En ese sentido, el exdelantero de Alianza Lima usó sus redes sociales para cuestionar el estado físico de algunos jugadores del actual plantel que tuvieron un bajo rendimiento ante Independiente.

José Carlos Fernández cuestiona estado físico de jugadores de Alianza

Al igual que los hinchas, José Carlos Fernández también percibió el mal rendimiento de algunos futbolistas en el primer partido del año de Alianza Lima. El popular 'Zlatan' Fernández dejó un mensaje que fue interpretado como una indirecta a los jugadores aliancistas.

"Hoy estar con sobrepeso te pasa factura… el fútbol se volvió más completo", escribió en su cuenta de 'X' José Carlos Fernández y de forma inmediata miles de hinchas dejaron sus reacciones.

Alianza Lima

José Carlos Fernández sorprende con mensaje en sus redes sociales.

Alan Cantero anotó el gol que adelantó a Alianza Lima, pero el empate vino minutos después. El cuadro íntimo no pudo mantener la ventaja y el partido terminó 2-1 a favor de Independiente.

El próximo partido del elenco dirigido por Pablo Guede será ante Unión Santa Fe por la Serie Río de la Plata 2026 y luego se estarán enfrentando a Colo Colo para dar por finalizada su participación en Uruguay.

