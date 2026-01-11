¿Juega Luis Advíncula? El posible once que prepara Alianza Lima para enfrentar a Unión

Alianza Lima hizo su debut en la Serie Río de la Plata, pero no le fue como esperaba. El equipo de Pablo Guede terminó cayendo 2-1 ante Independiente y ahora deberán prepararse para su próximo partido. Lo ideal para los blanquiazules es aprovechar estos amistosos para afinar al equipo con miras a los partidos oficiales.

Alianza Lima cayó 2-1 ante Independiente

Desde hoy Alianza Lima pasa la página y ya entrena con miras a su próximo partido. El equipo blanquiazul tendrá que verse las caras con Club Atlético Unión de Argentina, este será su segundo partido en Uruguay. El DT ya vió como trabaja el equipo, así que se vienen algunos cambios que podrían incluir jugadores como Luis Advíncula.

Posible once de Alianza Lima vs Unión

El lateral derecho acababa de llegar a Uruguay y aún no ha estado presente en los entrenamientos. Con el partido que se jugará el miércoles próximo, el 'Rayo' tendrá tiempo para adaptarse y trabajar para ser considerado. Lo cierto es que Pablo Guede tuvo un gran dolor de cabeza al confesar que Estrada y Montenegro no estaban al 100%. Es por eso que le tocó improvisar con Jairo Vélez en la banda derecha.

El once de Alianza Lima vs Atlético Unión, en base al último partido ante Independiente, sería el siguiente: Guillermo Viscarra, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco, Pedro Aquino, Jairo Vélez, Sergio Peña, Eryc Castillo, Alan Cantero y Federico Girotti. Esta vez, Pablo Guede le daría la chance al argentino para que sea el '9'.