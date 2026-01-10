!Debut amargo! Los dos goles que sufrió Alejandro Duarte en su estreno con Alianza Lima

Alianza Lima no pudo evitar la derrota en su primer partido de la temporada. A pesar de comenzar ganando 1-0 con gol de Alan Cantero, Independiente le pudo dar vuelta y se quedó con la victoria. Uno de los nuevos fichajes blanquiazules que hizo su debut fue Alejandro Duarte. El ex Sporting Cristal, lamentablemente, sufrió dos goles.

Quizás pudo hacer más en el primer gol en contra. Lo cierto es que terminó permitiendo el empate en complicidad de Alan Cantero que no pudo rechazar el balón. Tremendo tiro libre de Matías Abaldo, que significó el 1-1 ante Independiente. El gol de la volteada llegaría después,.donde prácticamente Alejandro Duarte no tuvo nada que hacer.

El segundo gol lo marcaría Santiago Montiel, tras un jugadón de Matías Abaldo. A pesar de que quedó en un cruce con Mateo Antoni, supo resolver y venció a Alejandro Duarte sin problemas. El '1' blanquiazul tendrá la oportunidad de mejorar su rendimiento, seguro volverá a tener minutos en los otros dos amistosos.

El polémico fichaje de Alejandro Duarte

El arquero llegó a Alianza Lima en reemplazo de Ángelo Campos. Sin duda alguna tiene la valla muy alta, pues el 'Mono' ha ganado tres títulos nacionales como arquero blanquiazul. La crítica hacia el fichaje de Alejandro Duarte llega a raíz de su inactividad a lo largo de la temporada pasada. En Sporting Cristal terminó perdiendo el puesto a raíz de una lesión que ya está superada.

El próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima jugará su segundo partido en la Serie Río de la Plata, esta vez el rival será Club Atlético Unión de Argentina. El partido está programado para el miércoles 14 de enero.