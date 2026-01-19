Partidos de hoy en vivo, martes 20 de enero: Programación, horarios y dónde ver
Programación de partidos que se realizarán HOY martes 20 de enero. El Real Madrid juega en la Champions League, sigue la Serie Río de la Plata y hay fecha en Costa Rica.
Te presentamos la programación completa de los partidos que se realizarán hoy martes 20 de enero. Se juega una nueva fecha en la Champions League. El Real Madrid recibirá a Mónaco y el Manchester City tendrá un duelo clave ante Bodo. Inter vs Arsenal es el compromiso de la jornada. También tenemos Supercopa de Chile y fútbol en Costa Rica con el Herediano vs. Guadalupe. Horarios y guía de canales para ver los duelos.
Partidos de hoy por la Champions League
|Horarios
|Partidos
|Canales
|10:30
|Kairat Almaty vs. Club Brujas
|ESPN y Disney Plus.
|12:45
|Bodo vs. Manchester City
|ESPN y Disney Plus.
|15:00
|Copenhague vs. Nápoles
|Disney Plus.
|15:00
|Inter vs. Arsenal
|ESPN 2 y Disney Plus.
|15:00
|Olympiacos vs. Bayer Leverkusen
|ESPN 4 y Disney Plus.
|15:00
|Real Madrid vs. Mónaco
|ESPN y Disney Plus.
|15:00
|Sporting CP vs. PSG
|Disney Plus
|15:00
|Tottenham vs. Borussia Dortmund
|ESPN 3 y Disney Plus.
|15:00
|Villarreal vs. Ajax
|Disney Plus
Partidos de hoy: amistosos
|Horarios
|Partidos
|Canales
|10:30
|Universitario vs. Melgar
|Canal de YouTube de Universitario.
|16:00
|Los Ángeles FC vs. Bayern Múnich II
|--
Partidos de hoy por la Liga Profesional de Arabia Saudita
|Horarios
|Partidos
|Canales
|10:05
|Al Shabab vs. Al Najma
|Bet365
|12:30
|Al Ahli SC vs. Al Khaleej
|Bet365
|12:30
|Al Fateh vs. Al Kholood
|Bet365
Partidos de hoy por Campeonato Paulista
|Hora
|Partido
|Canal
|18:00
|Novorizontino vs. Palmeiras
|Bet365
Partidos de hoy por la Supercopa de Chile
|Hora
|Partido
|Canal
|17:00
|Huachipato vs. U. Católica
|MAX Chile y TNT Sports Premium
Partidos de hoy por la Liga de Costa Rica
|Hora
|Partido
|Canal
|21:00
|Herediano vs. Guadalupe
|1xBet.
Partidos de hoy por la Liga de Guatemala
|Hora
|Partido
|Canal
|21:00
|Xelajú vs. Aurora
|Bet365
Partidos de hoy por la Championship
|Horarios
|Partidos
|Canal
|14:45
|Charlton vs Derby
|Club Channel (home) y Bet365.
|14:45
|Coventry vs. Millwall
|Club Channel (home) y Bet365.
|14:45
|Ipswich vs. Bristol City
|Club Channel (home) y Bet365.
|14:45
|Oxford Utd vs. QPR
|Club Channel (home) y Bet365.
|14:45
|Preston vs. Hull City
|Club Channel (home) y Bet365.
|14:45
|Sheffield Wed vs. Birmingham
|Club Channel (home) y Bet365.
|14:45
|Swansea vs. Blackburn
|Club Channel (home) y Bet365.
|14:45
|West Brom vs. Norwich
|Club Channel (home) y Bet365.
|15:00
|Wrexham vs. Leicester
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Serie Río de la Plata
|Horarios
|Partidos
|Canales
|18:00
|Miramar vs. Colón
|ESPN y Disney Plus.
|20:15
|Cerro Largo vs. Dep. Concepción
|Disney Plus.
Horario considerados de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90