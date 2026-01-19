0

Partidos de hoy en vivo, martes 20 de enero: Programación, horarios y dónde ver

Programación de partidos que se realizarán HOY martes 20 de enero. El Real Madrid juega en la Champions League, sigue la Serie Río de la Plata y hay fecha en Costa Rica.

Jesús Yupanqui
Programación de partidos que se realizarán hoy martes 20 de enero.
Programación de partidos que se realizarán hoy martes 20 de enero. | FOTO: Composición Líbero
Te presentamos la programación completa de los partidos que se realizarán hoy martes 20 de enero. Se juega una nueva fecha en la Champions League. El Real Madrid recibirá a Mónaco y el Manchester City tendrá un duelo clave ante Bodo. Inter vs Arsenal es el compromiso de la jornada. También tenemos Supercopa de Chile y fútbol en Costa Rica con el Herediano vs. Guadalupe. Horarios y guía de canales para ver los duelos.

Real Madrid se enfrenta al Mónaco por la Champions League

PUEDES VER: Real Madrid vs Mónaco EN VIVO por Champions League: alineaciones, horarios y canales

Partidos de hoy por la Champions League

HorariosPartidosCanales
10:30Kairat Almaty vs. Club BrujasESPN y Disney Plus.
12:45Bodo vs. Manchester CityESPN y Disney Plus.
15:00Copenhague vs. NápolesDisney Plus.
15:00Inter vs. ArsenalESPN 2 y Disney Plus.
15:00Olympiacos vs. Bayer LeverkusenESPN 4 y Disney Plus.
15:00Real Madrid vs. MónacoESPN y Disney Plus.
15:00Sporting CP vs. PSGDisney Plus
15:00Tottenham vs. Borussia DortmundESPN 3 y Disney Plus.
15:00Villarreal vs. AjaxDisney Plus

Partidos de hoy: amistosos

HorariosPartidosCanales
10:30Universitario vs. MelgarCanal de YouTube de Universitario.
16:00Los Ángeles FC vs. Bayern Múnich II--

Partidos de hoy por la Liga Profesional de Arabia Saudita

HorariosPartidosCanales
10:05Al Shabab vs. Al NajmaBet365
12:30Al Ahli SC vs. Al KhaleejBet365
12:30Al Fateh vs. Al KholoodBet365

Partidos de hoy por Campeonato Paulista

HoraPartidoCanal
18:00Novorizontino vs. PalmeirasBet365

Partidos de hoy por la Supercopa de Chile

HoraPartidoCanal
17:00Huachipato vs. U. CatólicaMAX Chile y TNT Sports Premium

Partidos de hoy por la Liga de Costa Rica

HoraPartidoCanal
21:00Herediano vs. Guadalupe1xBet.

Partidos de hoy por la Liga de Guatemala

HoraPartidoCanal
21:00Xelajú vs. AuroraBet365

Partidos de hoy por la Championship

HorariosPartidosCanal
14:45Charlton vs DerbyClub Channel (home) y Bet365.
14:45Coventry vs. MillwallClub Channel (home) y Bet365.
14:45Ipswich vs. Bristol CityClub Channel (home) y Bet365.
14:45Oxford Utd vs. QPRClub Channel (home) y Bet365.
14:45Preston vs. Hull CityClub Channel (home) y Bet365.
14:45Sheffield Wed vs. BirminghamClub Channel (home) y Bet365.
14:45Swansea vs. BlackburnClub Channel (home) y Bet365.
14:45West Brom vs. NorwichClub Channel (home) y Bet365.
15:00Wrexham vs. LeicesterDisney Plus

Partidos de hoy por la Serie Río de la Plata

HorariosPartidosCanales
18:00Miramar vs. ColónESPN y Disney Plus.
20:15Cerro Largo vs. Dep. ConcepciónDisney Plus.

Horario considerados de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

