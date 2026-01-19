0

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Mónaco y dónde ver partido por Champions League?

Horarios y canales de TV que transmitirán EN VIVO el partido del Real Madrid contra Mónaco por la fecha 7 de la fase liga de la Champions League.

Jesús Yupanqui
Hora y canal de transmisión del partido Real Madrid vs. Mónaco por la Champions League.
Hora y canal de transmisión del partido Real Madrid vs. Mónaco por la Champions League. | FOTO: Real Madrid y Mónaco
COMPARTIR

Real Madrid recibirá en el Estadio Santiago Bernabéu al Mónaco por la fecha 7 de la fase liga de la Champions League. Álvaro Arbeloa se estrenará en el torneo más importante del mundo y tendrá la obligación de realizar una estrategia para que el cuadro blanco pueda conseguir los tres puntos que le permitan continuar en zona de clasificación directa a los octavos.

Joao Grimaldo recibe calificación de los hinchas del Sparta Praga tras su debut.

PUEDES VER: Hinchas del Sparta Praga califican el debut de Joao Grimaldo: "El típico..."

¿Cuándo juega Real Madrid vs. Mónaco?

El partido entre Real Madrid vs. Mónaco por la Champions League se realizará el martes 20 de enero. El escenario de este compromiso es el Estadio Santiago Bernabéu.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Mónaco?

Real Madrid contra Mónaco está pactado para las 3:00 p.m. en Perú, Ecuador y Colombia. A continuación, revisa los horarios del duelo por país.

  • México: 2:00 p.m.
  • Venezuela y Bolivia: 4:00 p.m.
  • Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 5:00 p.m.
  • Estados Unidos (Nueva York, Florida y Washington): 4:00 p.m.
  • España: 9:00 p.m.

Real Madrid vs. Mónaco: Canal de transmisión

La transmisión del partido entre Real Madrid contra Mónaco estará a cargo de ESPN para Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. También lo puedes ver por Disney Plus.

  • España: Movistar + y Movistar Liga de Campeones
  • Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA, UniMás y ViX.
  • México: TNT Sports.

Real Madrid vs. Mónaco: historial

Real Madrid y Mónaco solo se midieron en dos ocasiones. Ambos equipos ganaron un duelo y anotaron cinco goles.

  • Mónaco 3-1 Real Madrid
  • Real Madrid 4-2 Mónaco

Real Madrid vs. Mónaco: Apuestas y pronóstico

ApuestasReal MadridEmpateMónaco
Betano1.326.009.75
Bet3651.306.258.00
1xBet1.336.309.45
CoolBet1.316.3010.00

Real Madrid vs. Mónaco: Alineación

Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Fran García; Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham; Arda Guler, Vinicius y Kylian Mbappé.

Mónaco: Philipp Kohn; Vanderson, Thilo Kehrer, Eric Dier, Caio Henrique; Maghnes Akliouche, Jordan Teze, Denis Zakaria, Aleksandr Golovin; Biereth y Balogun.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

Lo más visto

  1. DT de Deportivo Cali califica el debut de Pedro Gallese en liga colombiana: "Fue muy..."

  2. DT de Colo Colo dejó rotundo comentario tras perder ante Alianza Lima: "El equipo más..."

  3. Partidos de hoy EN VIVO: programación, horarios y dónde ver fútbol online gratis este lunes 19 de enero

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano