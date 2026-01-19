¿A qué hora juega Real Madrid vs. Mónaco y dónde ver partido por Champions League?
Horarios y canales de TV que transmitirán EN VIVO el partido del Real Madrid contra Mónaco por la fecha 7 de la fase liga de la Champions League.
Real Madrid recibirá en el Estadio Santiago Bernabéu al Mónaco por la fecha 7 de la fase liga de la Champions League. Álvaro Arbeloa se estrenará en el torneo más importante del mundo y tendrá la obligación de realizar una estrategia para que el cuadro blanco pueda conseguir los tres puntos que le permitan continuar en zona de clasificación directa a los octavos.
¿Cuándo juega Real Madrid vs. Mónaco?
El partido entre Real Madrid vs. Mónaco por la Champions League se realizará el martes 20 de enero. El escenario de este compromiso es el Estadio Santiago Bernabéu.
¿A qué hora juega Real Madrid vs. Mónaco?
Real Madrid contra Mónaco está pactado para las 3:00 p.m. en Perú, Ecuador y Colombia. A continuación, revisa los horarios del duelo por país.
- México: 2:00 p.m.
- Venezuela y Bolivia: 4:00 p.m.
- Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 5:00 p.m.
- Estados Unidos (Nueva York, Florida y Washington): 4:00 p.m.
- España: 9:00 p.m.
Real Madrid vs. Mónaco: Canal de transmisión
La transmisión del partido entre Real Madrid contra Mónaco estará a cargo de ESPN para Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. También lo puedes ver por Disney Plus.
- España: Movistar + y Movistar Liga de Campeones
- Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA, UniMás y ViX.
- México: TNT Sports.
Real Madrid vs. Mónaco: historial
Real Madrid y Mónaco solo se midieron en dos ocasiones. Ambos equipos ganaron un duelo y anotaron cinco goles.
- Mónaco 3-1 Real Madrid
- Real Madrid 4-2 Mónaco
Real Madrid vs. Mónaco: Apuestas y pronóstico
|Apuestas
|Real Madrid
|Empate
|Mónaco
|Betano
|1.32
|6.00
|9.75
|Bet365
|1.30
|6.25
|8.00
|1xBet
|1.33
|6.30
|9.45
|CoolBet
|1.31
|6.30
|10.00
Real Madrid vs. Mónaco: Alineación
Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Fran García; Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham; Arda Guler, Vinicius y Kylian Mbappé.
Mónaco: Philipp Kohn; Vanderson, Thilo Kehrer, Eric Dier, Caio Henrique; Maghnes Akliouche, Jordan Teze, Denis Zakaria, Aleksandr Golovin; Biereth y Balogun.
