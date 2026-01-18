0
Canal confirmado para ver Real Madrid vs Mónaco por partido de Champions League

Conoce dónde ver la transmisión del partido entre Real Madrid vs Mónaco por la jornada 7 de la Champions League 2026.

Diego Medina
Real Madrid recibe a AS Mónaco por la UEFA Champions League.
Real Madrid recibe a AS Mónaco por la UEFA Champions League. | Foto: Composición LÍBERO.
Momento de ver la UEFA Champions League con un Real Madrid que recibe en el Estadio Santiago Bernabéu a AS Mónaco. Este choque se jugará el martes 20 de enero a partir de las 15:00 hora peruana (20:00 horas GMT). Millones de aficionados no querrán perderse estos 90 minutos, por lo que acá te damos a conocer el canal confirmado de transmisión.

Real Madrid venció 2-0 Levante en el estadio Santiago Bernabéu por la fecha 20 de LaLiga EA Sports.

PUEDES VER: Real Madrid puso calma a las críticas venciendo 2-0 al Levante por LaLiga

¿Dónde ver Real Madrid vs Mónaco?

Este partido entre Real Madrid vs Mónaco se transmitirá por la señal en vivo de ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, puedes seguir el servicio streaming de Disney Plus para sintonizarlo mediante PC, SmarTV y/o teléfono móvil.

Canales de transmisión de Real Madrid vs Mónaco

  • Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela: ESPN, Disney Plus
  • Brasil: TNT Brasil, TNT Go, SBT, Zapping, Claro TV, MAX, Sky+
  • México: TNT Sports, MAX, TNT GO
  • España: Movistar Plus
  • Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA, UniMás, Univision, ViX
Real Madrid

Real Madrid busca ir asegurando su pase a octavos de final de Champions League.

¿Cómo llega Real Madrid vs Mónaco?

Real Madrid tuvo un momento incierto en el arranque del 2026 al perder la final de la Supercopa de España ante Barcelona y luego quedar fuera de la Copa del Rey a manos de Albacete de la Segunda División. Esto generó una tensión en el Bernabéu, que pese a ganarle 2-0 a Levante, la relación con los hinchas madridistas no es del todo positiva.

Por el lado de Mónaco, viene de una derrota ante Lorient en condición de local. De esta manera, el cuadro francés encadena cuatro derrotas seguidas en la Ligue 1 y se aleja de la zona de clasificación para un torneo internacional. Sin embargo, en la Champions League se ubica en la casilla 19 con nueve unidades, por lo que puede estar en la zona de Playoffs.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

