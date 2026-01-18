- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Colo Colo
- Barcelona vs Real Sociedad
- Boca Juniors vs Olimpia
- Bolivia vs Panamá
- Sporting Cristal
- Universitario
- Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
Canal confirmado para ver Real Madrid vs Mónaco por partido de Champions League
Conoce dónde ver la transmisión del partido entre Real Madrid vs Mónaco por la jornada 7 de la Champions League 2026.
Momento de ver la UEFA Champions League con un Real Madrid que recibe en el Estadio Santiago Bernabéu a AS Mónaco. Este choque se jugará el martes 20 de enero a partir de las 15:00 hora peruana (20:00 horas GMT). Millones de aficionados no querrán perderse estos 90 minutos, por lo que acá te damos a conocer el canal confirmado de transmisión.
¿Dónde ver Real Madrid vs Mónaco?
Este partido entre Real Madrid vs Mónaco se transmitirá por la señal en vivo de ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, puedes seguir el servicio streaming de Disney Plus para sintonizarlo mediante PC, SmarTV y/o teléfono móvil.
Canales de transmisión de Real Madrid vs Mónaco
- Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela: ESPN, Disney Plus
- Brasil: TNT Brasil, TNT Go, SBT, Zapping, Claro TV, MAX, Sky+
- México: TNT Sports, MAX, TNT GO
- España: Movistar Plus
- Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA, UniMás, Univision, ViX
Real Madrid busca ir asegurando su pase a octavos de final de Champions League.
¿Cómo llega Real Madrid vs Mónaco?
Real Madrid tuvo un momento incierto en el arranque del 2026 al perder la final de la Supercopa de España ante Barcelona y luego quedar fuera de la Copa del Rey a manos de Albacete de la Segunda División. Esto generó una tensión en el Bernabéu, que pese a ganarle 2-0 a Levante, la relación con los hinchas madridistas no es del todo positiva.
Por el lado de Mónaco, viene de una derrota ante Lorient en condición de local. De esta manera, el cuadro francés encadena cuatro derrotas seguidas en la Ligue 1 y se aleja de la zona de clasificación para un torneo internacional. Sin embargo, en la Champions League se ubica en la casilla 19 con nueve unidades, por lo que puede estar en la zona de Playoffs.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90