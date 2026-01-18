Canal confirmado para ver Real Madrid vs Mónaco por partido de Champions League

Momento de ver la UEFA Champions League con un Real Madrid que recibe en el Estadio Santiago Bernabéu a AS Mónaco. Este choque se jugará el martes 20 de enero a partir de las 15:00 hora peruana (20:00 horas GMT). Millones de aficionados no querrán perderse estos 90 minutos, por lo que acá te damos a conocer el canal confirmado de transmisión.

¿Dónde ver Real Madrid vs Mónaco?

Este partido entre Real Madrid vs Mónaco se transmitirá por la señal en vivo de ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, puedes seguir el servicio streaming de Disney Plus para sintonizarlo mediante PC, SmarTV y/o teléfono móvil.

Canales de transmisión de Real Madrid vs Mónaco

Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela: ESPN, Disney Plus

Brasil: TNT Brasil, TNT Go, SBT, Zapping, Claro TV, MAX, Sky+

México: TNT Sports, MAX, TNT GO

España: Movistar Plus

Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA, UniMás, Univision, ViX

Real Madrid busca ir asegurando su pase a octavos de final de Champions League.

¿Cómo llega Real Madrid vs Mónaco?

Real Madrid tuvo un momento incierto en el arranque del 2026 al perder la final de la Supercopa de España ante Barcelona y luego quedar fuera de la Copa del Rey a manos de Albacete de la Segunda División. Esto generó una tensión en el Bernabéu, que pese a ganarle 2-0 a Levante, la relación con los hinchas madridistas no es del todo positiva.

Por el lado de Mónaco, viene de una derrota ante Lorient en condición de local. De esta manera, el cuadro francés encadena cuatro derrotas seguidas en la Ligue 1 y se aleja de la zona de clasificación para un torneo internacional. Sin embargo, en la Champions League se ubica en la casilla 19 con nueve unidades, por lo que puede estar en la zona de Playoffs.