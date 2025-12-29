Gerente de Sporting Cristal da fuerte revelación con los sponsors del 2026: "Temas contractuales"

Una de las incertidumbres extradeportivas que vivió Sporting Cristal a mediados del 2025 fue la relación con uno de sus sponsors como Caja Piura. Ante las protestas de hinchas celestes por los malos resultados en el Apertura, esta entidad indicó que no era auspiciador de los 'rimenses', a lo que el club salió a defenderse indicando que la situación estaba en "arbitraje".

Fuera de ello, se ha recordado que Sporting Cristal tiene dos sponsors adicionales con los que culmina contrato a fines del 2025: Doradobet; y Cerveza Cristal y Backus. Sin embargo, de momento la institución 'bajopontina' no se ha pronunciado al respecto sobre una posible renovación, por lo que la afición está expectante de lo que pueda ocurrir más adelante.

En el caso de la entidad mencionada en el primer párrafo, el contrato se extendió hasta fines del 2026, pero se indicó que el tema está en "arbitraje", por lo que es duda en cuanto a su estadía como uno de los auspiciadores principales de la institución 'bajopontina'.

"Hola. No puedo adelantar info por temas contractuales pero en unas semanas habrá más info.", escribió Óscar Moral, gerente comercial y marketing de Sporting Cristal en 'X'.

Óscar Moral, gerente comercial y de marketing en Sporting Cristal, anuncia novedades para el 2026.

Como se conoce, este 2025 se presentó un hecho inédito en la historia de Sporting Cristal, ya que la cervecería no fue el sponsor principal del cuadro celeste en el pecho de su camiseta oficial. Se dieron cambios inesperados que comenzaron a generar cierta disconformidad de los hinchas con los actuales directivos del cuadro del Rímac.

Sporting Cristal y sus fichajes confirmados para el 2026

De momento, estos son los refuerzos confirmados de Sporting Cristal para la temporada 2026:

Gabriel Santana - Mediocampista de Brasil

Juan Cruz González - Lateral de Argentina

Cristiano Da Silva - Lateral de Brasil

Eso sí, se confirmaron renovaciones de contrato para el 2026 como los de Irven Ávila, Rafael Lutiger, Leandro Sosa y Martín Távara.