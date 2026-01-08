Universitario impactó a sus hinchas tras anunciar la salida de su mediocampista: "Éxitos"

¡Sorpresa! El mercado de fichajes en el fútbol peruano sigue abierto y los clubes están preparándose para la temporada. En ese sentido, Universitario de Deportes acaba de anunciar la salida de uno de sus mediocampistas más talentosos, quien no luchará por el tetracampeonato de la Liga 1 bajo el mando de Javier Rabanal. Te contamos de quién se trata.

Tras la salida de Rodrigo Ureña todos los hinchas merengues mostraron dudas en el mediocampo de su plantel, pero al parecer la 'U' tiene el tema totalmente controlado debido a que incluso acaba dejar ir a un nuevo volante. Nos referimos a Milton Medina, jugador salido de sus canteras y que con 20 años fue cedido a un club de la Segunda División del Perú.

"Nuestro mediocampista Milton Medina Quevedo jugará a préstamo en Bentín Tacna Heroica la temporada 2026. ¡A demostrar tu garra, Milton!", indicó Universitario de Deportes mediante su cuenta oficial de 'X'. El club al cual llega se encuentra actualmente en la Liga 2 y esta temporada luchará por conseguir el tan anhelado ascenso a la Liga 1, máxima categoría del fútbol peruano.

Milton Medina fue cedido.

Vale resaltar que esto se trata únicamente de un préstamo, por lo que cuando termine la Liga 2 deberá volver a la 'U' hasta que termine su contrato. Eso sí, hay grandes posibilidades de que el volante continúe con su carrera profesional en otra institución deportiva, ya que su contrato termina precisamente el 31 de diciembre del 2026.

Números de Milton Medina en Universitario

Durante la temporada 2025, Milton Medina afrontó un total de 15 partidos entre la Liga 3 y Copa Libertadores Sub 20 con camiseta de Universitario de Deportes. Anotó un gol y brindó dos asistencias en 1004 minutos.