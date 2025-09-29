Paolo Guerrero dejó fuerte mensaje sobre rendimiento de Alianza Lima tras derrota: "Muy..."

Para mantener vivas las esperanzas de poder luchar por el campeonato nacional, Alianza Lima debía ganar en Cusco; sin embargo, se llevaron una dura derrota y además dos expulsados. Ni el gol de Paolo Guerrero a los 54 minutos pudo salvar a los dirigidos por Néstor Gorosito de ser blanco de críticas debido a su bajo rendimiento en los últimos partidos, incluyendo la eliminación de la Copa Sudamericana.

Al terminar el encuentro en Cusco, Paolo Guerrero conversó con L1 MAX y aunque evitó hablar del polémico arbitraje de Jonathan Zamora, analizó el partido e hizo una dura crítica referente al equipo reconociendo que el rendimiento no fue el adecuado para afrontar este tipo de partidos que pueden definir su lucha en el torneo local y que los deja actualmente en el sexto puesto en la tabla de posiciones.

Paolo Guerrero y su mensaje tras derrota ante Cienciano

"Estuvimos muy dormidos los primeros minutos, nos hicieron dos goles muy rápido y este fue el resultado el día de hoy. Teníamos condiciones para hacer un gran partido aquí y salir con la victoria", señaló Paolo Guerrero quien agregó que independientemente de lo que pasó con el árbitro, "nosotros hubiéramos podido dar un poco más".

A pesar de la diferencia de puntos que Alianza Lima tiene con Universitario de Deportes, el futbolista de 41 años señaló que todavía tienen ilusión de pelear por el título. "Tenemos que continuar trabajando, aún quedan 7 fechas, no vamos a bajar los brazos. Duele perder así, hay que seguir trabajando", declaró.

Alianza Lima estará recibiendo a Atlético Grau en la próxima jornada de la Liga 1 el miércoles 1 de octubre desde las 8:30 p.m. en el Estadio Alejandro Villanueva y luego jugará de visita ante Alianza Universidad.

Polémico arbitraje de Jonathan Zamora

Paolo Guerrero también se refirió sobre la confusión que terminó en el segundo gol de Cienciano. "Todos mis compañeros estaban diciendo que el cuarto árbitro decía que el principal iba a pitar. Él también dijo que parar el balón, todos estaban esperando, nos estábamos acomodando, pero ellos jugaron rápido", sostuvo el delantero del club íntimo.