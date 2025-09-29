Universitario y la firme publicación tras derrota de Alianza Lima ante Cienciano: "A casa..."

Uno de los equipos que festejó el pasado fin de semana fue Universitario, quien se consolidó en lo más alto de la tabla tras vencer a un rival directo como Cusco FC. Su clásico rival, Alianza Lima, tuvo que afrontar un complicado duelo en Cusco ante Cienciano, en el que terminaron perdiendo por 2-1 para el lamento de sus hinchas. Ante ello, los 'merengues' sorprendieron con inédita publicación para hacerse viral en cuestión de minutos.

Como se conoce, el cuadro 'victoriano' no tenía margen de error en los partidos restantes del Torneo Clausura, por lo que esta caída ante Cienciano los complica considerablemente en la tabla de posiciones. Eso lo sabe bien Universitario, quien compartió un emotivo video para el gusto de los seguidores 'merengues'.

(VIDEO: Universitario)

Este video es un avance de lo que pueden apreciar aquellos suscriptores en las plataformas oficiales de Universitario de Deportes, por lo que hinchas quedaron fascinados con la institución. Por si fuera poco, se dejó un mensaje para acompañar este material audiovisual que emocionó a aficionados.

"Regreso triunfal a casa. Mira el resumen extendido del triunfo sobre Cusco FC en el Monumental, exclusivo para nuestra comunidad Premium de Youtube. La Garra del Único Grande", escribió Universitario de Deportes en sus redes sociales.

Posterior a ello, los cremas dejaron una publicación para anunciar su partido ante Alianza Atlético en Trujillo. El conjunto dirigido por Jorge Fossati inicia su camino definitivo hacia el tricampeonato, en el que un tropiezo beneficiaría a cualquiera de los rivales que están al acecho en la clasificación.

Publicaciones de Universitario.

¿Qué partidos le restan a Universitario?

Conoce la lista de partidos que le faltan a Universitario de Deportes para ser campeón del Torneo Clausura y, en consecuencia, consagrarse como tricampeón del fútbol peruano.