Alianza Lima sorprende a hinchas con emotivo mensaje en medio del torneo: "Con la…"

Alianza Lima inició la temporada 2025 enfocado en conquistar todos los títulos posibles, tanto con el primer equipo, la Liga Femenina y demás categorías, por ello, se reforzó de la mejor manera para poder afrontar los retos y lograr el objetivo. Precisamente, en medio de la lucha por el trofeo sorprendió con un emotivo mensaje.

Cabe mencionar que el club blanquiazul no solo lucha el campeonato de la Liga 1 en octubre, sino también la Copa Libertadores Femenina en el que empató 0-0 en el debut ante Boca Juniors. Para la fecha 2 del grupo B, las blanquiazules tuvieron de rival a Ferroviária de Brasil.

Alianza Lima captó la atención con emotivo mensaje en redes sociales

De acuerdo a una reciente publicación en redes sociales, el club de La Victoria mostró una imagen del Señor de los Milagros que las acompaña en el vestuario previo a un nuevo reto en el Torneo de la Conmebol: “Con la fe de nuestro lado, siempre”.

Las dirigidas por el entrenador José Letelier iniciaron el certamen enfocadas en hacer historia en una competencia que no es para nada sencilla por el nivel de los rivales a superar. Sin embargo, confían en realizar un buen papel para darle una alegría a su fiel hinchada blanquiazul.

La publicación de Alianza Lima en medio de la Copa Libertadores Femenina

La Copa Libertadores Femenina 2025 reúne a los mejores 16 equipos del continente, el cual se disputa en Buenos Aires, Argentina, del 2 al 28 de octubre. El conjunto ‘íntimo’ forma parte del grupo B, el cual está integrado por Boca Juniors, ADIFFEM y Ferroviária.