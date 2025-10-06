0
Jorge Zúñiga, presidente de Aliancistas del Perú, dio firmes declaraciones tras la derrota de Alianza Lima por 2-0 ante Alianza UDH, resultado que los deja a 12 puntos del líder Universitario en el Torneo Clausura.

Luis Blancas
Alianza Lima sufrió otra derrota en la Liga 1 frente a Alianza UDH, alejándose a 12 puntos del líder Universitario de Deportes debido a un polémico arbitraje que les impidió obtener la victoria. Posteriormente, Jorge Zúñiga, presidente de Aliancistas del Perú, se pronunció de manera contundente sobre esta situación a través de sus redes sociales.

Almudena Sierra hizo su debut oficial en la Bundesliga con el Hamburgo SV

PUEDES VER: Brilló en Alianza Lima y hoy hizo su debut oficial en la Bundesliga con el Hamburgo SV

Directivo de Alianza Lima, Jorge Zúñiga, hizo mea culpa por situación en la tabla del Torneo Clausura

Hernán Barcos anotó el 1-0 que ponía en ventaja a Alianza sobre Alianza Universidad de Huánuco. Sin embargo, el árbitro decidió que el delantero íntimo se encontraba adelantado, por lo que el gol quedó invalidado, generando el malestar de toda la escuadra aliancista.

Este gol pudo haber sido el tanto que le daba la ventaja a los blanquiazules; sin embargo, el equipo local supo manejar el partido y logró vencer por 2 a 1, dejando al equipo dirigido por Néstor Gorosito en la sexta ubicación, a 12 unidades por debajo del líder Universitario.

jorge zuñiga

Englobando todo este panorama, el dirigente de Alianza, Jorge Zúñiga, usó sus redes sociales para dar declaraciones sobre el arbitraje en la Liga 1 y la posición en la que se encuentran en el Torneo Clausura.

"Es momento de pasar del discurso a la acción en todos los estamentos responsables de los resultados deportivos del club. Son horas decisivas y necesitamos unidad y acción inmediata. Nosotros haremos lo propio para unir y actuar con la seriedad que corresponde", afirmó en primera instancia.

"La autocrítica del área deportiva es importante, pero no podemos dejar de actuar ante los graves problemas arbitrales y otros hechos que han afectado a nuestro club. Aceptar errores es lo correcto, pero eso no quita que en la Liga 1 Te Apuesto el suelo no está parejo para todos", concluyó.

Los comentarios de Jorge Zúñiga, directivo de Alianza Lima, denotan un evidente malestar por cómo se dio el arbitraje en el duelo contra Alianza UDH, dejando entrever que en el campeonato local existe favoritismo.

Además, hizo mea culpa de los malos resultados que vienen obteniendo en el Torneo Clausura, pues a falta de 6 fechas se encuentran muy lejos de consagrarse campeones del segundo campeonato del 2025 y a nivel nacional.

