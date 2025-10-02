Revelan cómo será el formato de la Liga 1 2026 y hay novedades en los cupos de extranjeros

La Liga 1 2025 ha entrado en su etapa más emocionante con la recta final del Torneo Clausura. Faltan siete fechas para el término del campeonato, pero en la FPF no se quieren dormir en sus laureles y vienen planificando lo que será la temporada 2026, la cual tendrá cambios importantes en su formato, así como en el tema de los extranjeros. Conoce aquí todos los detalles.

En los últimos días se estuvo especulando con que la Primera División peruana iba a tener la particularidad que sería como la Liga MX, con una fase regular y otra de liguillas para conocer al campeón. Sin embargo, el periodista Gustavo Peralta lo negó rotundamente y señaló que el formato de competición será parecida a la de las ediciones 2023 y 2024.

Asimismo, tras el final del Torneo Apertura y previo al comienzo del Clausura se disputará un certamen aparte, siendo este el motivo por el cual la novedad más importante será con respecto al cupo de extranjeros, el cual aumentará de seis a siete para el próximo año.

"El torneo 2026 va a ser muy parecido, por no decir casi igual y va a tener alguna variante mínima, al de 2023 y 2024. También habrá un torneo a mitad de año y se está analizando la posibilidad que haya un extranjero más, es decir siete foráneos. No el modelo mexicano ni el argentino", declaró el citado comunicador en la reciente emisión del programa L1 Radio.

Video: L1 MAX

¿Cómo fue el formato de la Liga 1 en 2023 y 2024?

De esta forma, la Liga 1 volverá a modificar su sistema de competición tras una temporada, donde las críticas estuvieron porque los campeones del Apertura y Clausura no iban a disputar la final por el título nacional y que hasta el cuarto lugar de la tabla acumulada tendría opciones de levantar el título.

Entonces, para el 2026 se ha decidido volver a un formato similar al de las pasadas dos ediciones en las que fue campeón Universitario. ¿Cómo es? Simplemente se jugarán dos torneos cortos y los ganadores se enfrentarán a fin de año para definir al que levante el trofeo de la Primera División nacional.