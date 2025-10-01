Chevaristo dio rotundo comentario sobre la victoria de Universitario vs Alianza Atlético: "Mal..."

Universitario de Deportes logró una victoria contundente ante Alianza Atlético por 2-0, lo que representa un gran avance en su búsqueda del tricampeonato. Sin embargo, durante una transmisión en vivo, el reconocido Chevaristo expresó una opinión contundente sobre el desempeño del equipo crema en la jornada 12 del Torneo Clausura de la Liga 1.

Chevaristo dio fuerte opinión sobre la victoria de Universitario ante Alianza Atlético

A través de su programa emitido por Trivu TV, Evaristo Cruz, quien es conocido popularmente en el mundo del streaming como "Chevaristo", fue consultado sobre la victoria de Universitario ante Alianza Atlético y dio una respuesta contundente.

"La gran virtud de Universitario es que cuando juega mal, gana. Eso es una virtud. Lo más importante no es si se juega bien o mal, lo fundamental es ganar", afirmó el periodista.

Chevaristo dijo que Universitario jugó mal a pesar de la victoria ante Alianza Atlético. Foto: Trivu TV

Las palabras de Chevaristo denotan un análisis propio en el que catalogó la victoria de Universitario de Deportes como esencial, a pesar de no haber jugado bien en el primer tiempo. Sin embargo, aseguró que lo importante es salir victorioso.

Universitario y su camino para el tricampeonato de la Liga 1

Universitario de Deportes tiene que enfrentar a 6 equipos más y tomar un descanso para ver si al final del año logra ser tricampeón nacional por segunda vez en su historia.

Para lograrlo, el equipo dirigido por Jorge Fossati deberá enfrentar 7 fechas más como líder absoluto del Torneo Clausura de la Liga 1. A continuación, se detalla su calendario de partidos: