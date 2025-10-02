Mr. Peet dio potente opinión sobre polémica jugada de César Inga con Universitario: "Es una..."

Universitario sigue imparable en el Torneo Clausura y, en la fecha 12, logró una valiosa victoria por 2-0 ante Alianza Atlético, resultado que lo acerca cada vez más al ansiado tricampeonato nacional. No obstante, el partido también estuvo cargado de polémica luego de que se reclamase la expulsión de César Inga tras una fuerte falta. Ante ello, Mr. Peet no tardó en pronunciarse y dejó una crítica contundente.

Durante los últimos minutos del primer tiempo, el futbolista de la ‘U’ estuvo en el ojo de la tormenta tras disputar un balón con un jugador de Alianza Atlético y propinarle un pisotón en el tobillo. La acción generó la indignación de los hinchas rviales, quienes arremetieron contra el arbitraje acusando favoritismo hacia los cremas.

Así fue la polémica falta de César Inga

Mr. Peet opinó sobre la polémica falta de César Inga

En ese contexto, en la más reciente edición del programa 'Madrugol', el periodista deportivo Peter Arévalo se refirió a la jugada polémica. Aunque en un inicio intentó evitar comentarios, terminó dejando una crítica al manejo de los criterios en el VAR, considerando que la acción pudo ser claramente de expulsión.

"Hay una jugada polémica sobre el final de los primeros 45 minutos. Ese es un tema en el que no me voy a estacionar. En el VAR se maneja con distintos criterios, muchas veces la responsabilidad no es de quién está en la cancha. Pero, ese tipo de jugadas parecidas y hasta de menor intensidad daban como conclusión la roja. Esa fue una situación aislada, pero pudo cambiar el rumbo del partido", expresó.

De igual manera, minutos después Mr. Peet dejó en claro que, pese a esta acción, Universitario fue claramente superior en el trámite del juego, aunque no dudó en criticar la imprudencia de Inga, calificándola como una “torpeza”.

"Es una torpeza de Inga, cosa curiosa porque Inga no tiene antecedentes. Pudo haber sido una torpeza. Pero, en el resto del partido Universitario fue muy superior", acotó el comunicador.

Próximo partido de Universitario

La escuadra merengue deberá volver a los entrenamientos a la brevedad para empezar a planificar su próximo partido ante Juan Pablo II de este domingo 5 de octubre por la fecha 13 del Torneo Clausura. Universitario será local en el Estadio Monumental y buscará seguir en la senda del triunfo.