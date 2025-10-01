Quinteros dio fuerte opinión sobre Jairo Concha por su rendimiento con Universitario: "Es..."

Universitario de Deportes atraviesa un gran momento futbolístico, con una racha de victorias que lo consolida como principal candidato al título del Torneo Clausura. Entre los futbolistas más destacados de la temporada aparece el volante Jairo Concha, cuyo nivel viene sorprendiendo incluso a referentes del fútbol peruano. Precisamente, Henry Quinteros sorprendió con sus elogios hacia el jugador crema.

En la última edición del programa ‘Desmarcados’, se analizó el desempeño de Concha a lo largo del año. En ese contexto, Quinteros destacó la regularidad que ha alcanzado el mediocampista, así como su influencia directa en los resultados del equipo.

El exjugador resaltó que el volante de los merengues ha alcanzado una madurez futbolística que se refleja tanto en su rendimiento como en sus estadísticas. Asimismo, indicó que es uno de los pocos jugadores que tienen la posibilidad de jugar en el extranjero.

Video: Denganche

"Se le pedía constancia a comienzos de año, no lo teníamos como titular, nadie lo tenía. Está teniendo una regularidad importante, con gol y pase de gol. Es determinante en el juego de Universitario y prácticamente este semestre lo está cerrando bien. Sí, tiene la opción de salir. Creo que él e Inga son los más próximos a salir", comentó el referente blanquiazul.

Estadísticas de Jairo Concha

En la presente temporada, Concha se consolidó como pieza clave en el esquema de Jorge Fossati. Ha disputado 35 partidos (27 por Liga 1 y 8 por Copa Libertadores), acumulando más de 2200 minutos en cancha. Sus registros ofensivos confirman su importancia: 8 goles y 9 asistencias, las mejores cifras de su carrera.

Jairo Concha: ¿Cuál es su valor de mercado?

El volante de Universitario también destaca por su creciente valoración en el mercado internacional. De acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, Jairo Concha alcanza actualmente los 1,3 millones de euros, ubicándose entre los futbolistas peruanos mejor cotizados.